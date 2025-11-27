Quest: Εξαγορά φωτοβολταϊκών σταθμών στην Αττική έναντι €3,5 εκατ.

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ του ενεργειακού τομέα του Ομίλου Quest Συμμετοχών ανέρχεται πλέον σε 43,4 MW.

Δημοσιεύθηκε: 27 Νοεμβρίου 2025 - 17:59

Η «Quest Συμμετοχών Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας «QUEST Ενεργειακή Κτηματική Α.Ε.Β.Ε.», ολοκλήρωσε στις 25 Νοεμβρίου 2025 την εξαγορά φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,2 MW, οι οποίοι βρίσκονται εντός του Νομού Αττικής. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε €3,5 εκατ..

Κατόπιν της ως άνω εξαγοράς, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ του ενεργειακού τομέα του Ομίλου Quest Συμμετοχών ανέρχεται πλέον σε 43,4 MW.

