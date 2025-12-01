#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΕΥΔΑΠ: Νέα υπεύθυνη ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Στη θέση τοποθετήθηκε από 21 Νοεμβρίου η κα Παρασκευή-Σπυριδούλα Κιτσάκη.

Δημοσιεύθηκε: 1 Δεκεμβρίου 2025 - 14:20

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει την τοποθέτηση της κυρίας Παρασκευής-Σπυριδούλας Κιτσάκη στη θέση της Υπεύθυνης Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Υ.Α.Σ.Π.Ε.), με ισχύ από την 21η Νοεμβρίου 2025.

 

