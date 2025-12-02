«Ρεθυμνιώτικη Τουβλοποιία»: Πώς προχωρά τουριστικό project 74 εκατ. ευρώ

Το «πράσινο φως» στην επένδυση των 74,35 εκατ. ευρώ που έχει στα σκαριά η «Ρεθυμνιώτικη Τουβλοποιία» στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης έδωσε ο δήμος Αγίου Νικολάου, εγκρίνοντας επί της ουσίας τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του project. Αυτή η έγκριση αποτελεί ένα ακόμη βήμα στον μακρύ δρόμο της συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων που θα σηματοδοτήσουν την εκκίνηση του έργου.

Πιο αναλυτικά, η δημοτική επιτροπή του Αγίου Νικολάου γνωμοδότησε θετικά επί της σχετικής ΜΠΕ, ωστόσο, ζήτησε να τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις που έχει θέσει σε προγενέστερο χρόνο η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Ειδική αναφορά γίνεται για τον «χαρακτήρα», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, του ακινήτου 2 (σ.σ.: ενός από τα τρία ακίνητα που ενοποιούνται για τις ανάγκες της επένδυσης). Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι «επιφυλασσόμαστε ως προς το ακίνητο 2 για την αποτύπωση του αναγνωρισμένου δρόμου που διέρχεται από αυτό και πρέπει να βεβαιώσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες τον χαρακτήρα της έκτασης του ακινήτου 2».

Η απόφαση της δημοτικής Επιτροπής συνοδεύεται από την πλήρη εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος επί της ΜΠΕ.

Από την πλευρά της η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου Νικολάου είναι θετική υπό προϋποθέσεις. Οι επιφυλάξεις της είναι περιβαλλοντικού χαρακτήρα, ενώ γίνεται αναφορά και για ανεπαρκή πρόβλεψη στάθμευσης, δεδομένου ότι προβλέπονται μόνο εννέα θέσεις.

Ως εκ τούτου, η υπηρεσία εισηγείται θετική γνωμοδότηση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η επικαιροποίηση υδρογεωλογικών δεδομένων, η εξέταση εναλλακτικής πρότασης χωροθέτησης της μονάδας αφαλάτωσης λόγω της εγγύτητας με τον οικισμό Πλάκα και η εξασφάλιση επαρκούς χώρου στάθμευσης για οχήματα και λεωφορεία ώστε να αποφεύγεται η επιβάρυνση της επαρχιακής οδούς και παρακείμενων εκτάσεων.

Μεταξύ των όρων, η απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος αφορά τη μη διάθεση του αλμόλοιπου στον υπόγειο υδροφορέα και την εξεύρεση εναλλακτικής πρότασης διάθεσής του εκτός του κόλπου της Ελούντας. «Σε κάθε περίπτωση τα χημικά που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του νερού αλλά και για την πλύση των μεμβρανών, να μην καταλήγουν στο αλμόλοιπο αλλά να διαχειρίζονται καταλλήλως», σημειώνεται.

Το έργο

Σύμφωνα με τη σχετική ΜΠΕ, το έργο αφορά την ανάπτυξη και τη λειτουργία μιας ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων, δυναμικότητας 374 κλινών, στη θέση Αριγανιές της τοπικής κοινότητας Βρουχά.

Το project θα κατασκευαστεί σε μία έκταση που θα προκύψει έπεται από την πολεοδομική ενοποίηση τριών ακινήτων. Το συνολικό εμβαδόν του γηπέδου μετά την ενοποίηση των τριών ακινήτων και, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη ΜΠΕ, είναι 71.265,83τ.μ., ενώ χωρίς τη ζώνη παραλίας του ακινήτου 2, διαμορφώνεται στα 71.027,61 τ.μ.

Η χωροθέτηση των κύριων εγκαταστάσεων της ξενοδοχειακής μονάδας γίνεται στο «ακίνητο 1». Το ξενοδοχείο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 31 κτίρια δωματίων, συνολικής δυναμικότητας 159 δωματίων, ένα κεντρικό κτίριο για την υποδοχή των επισκεπτών, μπαρ, εμπορικό κατάστημα, έναν χώρο γραφείων, έναν χώρο συνεδριάσεων, κλειστό κολυμβητήριο με βοηθητικούς χώρους και χώρους ευεξίας, γυμναστήριο, κομμωτήριο, ένα κεντρικό εστιατόριο και ένα pool bar ως ανεξάρτητο υπόσκαφο κτίριο. Επιπλέον, στο «ακίνητο 1» χωροθετείται ένα κτίριο δεύτερου εστιατορίου a la carte και στο ακίνητο 3 ένα κτίριο μπαρ παραλίας.

Κατά την κατασκευή της ξενοδοχειακής μονάδας, θα λειτουργήσει για μικρό χρονικό διάστημα, κινητή μονάδα επεξεργασίας-θραύσης αδρανών υλικών για την επεξεργασία προϊόντων εκσκαφής και την παραγωγή των απαιτούμενων αδρανών υλικών για τις προβλεπόμενες επιχώσεις.

Επίσης, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η κατασκευή υπόγειας διάβασης πεζών στην επαρχιακή οδό Ν.1 Αγ. Νικόλαος - Πλάκα - Βρουχάς, σύμφωνα με τη σύμφωνη γνώμη της δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λασιθίου υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει κοινόχρηστο χαρακτήρα και προβλέπεται αποκλειστικά επί της επαρχιακής οδού.

Σε ό,τι αφορά τις θέσεις στάθμευσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη ΜΠΕ, είναι εννέα. «Προφανώς για ξενοδοχείο 5 αστέρων με την δυναμικότητα των 374 κλινών και λαμβάνοντας υπόψη και το προσωπικό που απασχολείται, οι προβλεπόμενες θέσεις δεν επαρκούν. Ως εκ τούτου πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τη διάθεση ικανού αριθμού θέσεων στάθμευσης για λεωφορεία & οχήματα προκειμένου να αποφεύγεται η στάθμευση στην επαρχιακή οδό και σε παρακείμενες εκτάσεις», επισημαίνεται χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων.