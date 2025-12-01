#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΔΕΗ: Αμετάβλητα στα 13,9 λεπτά τα πράσινα τιμολόγια το Δεκέμβριο

Στα 13,9 λεπτά η κιλοβατώρα διατηρεί η ΔΕΗ τα πράσινα τιμολόγια για το Δεκέμβριο. Στα 12,7 λεπτά οι ζώνες χαμηλής χρέωσης για όσους έχουν διζωνικό μετρητή. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα μπλε προιόντα της επιχείρησης, καθώς και στο κίτρινο τιμολόγιο.

Δημοσιεύθηκε: 1 Δεκεμβρίου 2025 - 22:18

Καμία μεταβολή δεν θα δει στο λογαριασμό του ρεύματος η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών για το Δεκέμβριο, με τη ΔΕΗ να διατηρεί αμετάβλητα τα πράσινα τιμολόγια, στα 13,9 λεπτά η κιλοβατώρα, όπως και το Νοέμβριο.

Δίνοντας το τόνο για τον τελευταίο μήνα της χρονιάς η επιχείρηση κρατά αμετάβλητες τις χρεώσεις της για τα εκατομμύρια των πελατών της που παραμένουν στο πράσινο χρώμα, γεγονός που σημαίνει ότι τουλάχιστον έξι στους δέκα καταναλωτές, δεν θα δουν για το Δεκέμβριο καμιά μεταβολή στο λογαριασμό τους.

Σε αντίστοιχες κινήσεις προχώρησαν για το Δεκέμβριο και άλλοι πάροχοι που διατήρησαν αμετάβλητες τις πράσινες χρεώσεις τους, όπως η Protergia (15,9 λεπτά), η Zeniθ (25,2 λεπτά) και η Volton (19,9 λεπτά), ενώ σε μείωση 20% προχώρησε η Ελιν (15,6 λεπτά).

Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου της ΔΕH παραμένει στα 12,7 λεπτά /kWh, με ό,τι όφελος συνεπάγεται αυτό για τους πελάτες με διζωνικούς μετρητές, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιούν χαμηλότερες τιμές τις ώρες μειωμένης χρέωσης.

Στα σταθερά προγραμματα της ΔΕH για τον Δεκέμβριο, ξεχωριζει το νέο σταθερό τιμολόγιο myHome Plan, το οποίο συνοδεύεται από προωθητική ενέργεια αξίας 100€. Το πρόγραμμα προσφέρει σταθερή μηνιαία χρέωση 60€ (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες χρεώσεις) και εκκαθάριση κατανάλωσης ανά εξάμηνο, ενώ παρέχει πρόσβαση στις εκπτώσεις και τα προνόμια του προγράμματος ΔΕH myRewards Coupons, καλύπτοντας ανάγκες της καθημερινότητας με σημαντική εξοικονόμηση.

Στα μπλε σταθερά τιμολόγια, η ΔΕΗ διατηρεί και τον Δεκέμβριο τις σταθερές τιμές της:

  • myHomeEnter στα 14,5 λεπτά /kWh
  • myHomeOnline στα 14,2 λεπτά /kWh

Για τους πελάτες με διζωνικό μετρητή, το myHomeEnterTwo προσφέρει τιμή 9,5 λεπτά /kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης. Σε ό,τι αφορά τη τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕH myHome4all για τον Δεκέμβριο αυτή διαμορφώνεται στα 13,552 λεπτά /kWh, με το προιόν να απευθύνεται σε όσους αναζητούν οικονομικές επιλογές με ευελιξία.

