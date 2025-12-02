Τα ραντεβού ΑΔΜΗΕ στο Λονδίνο με φόντο την ΑΜΚ

Το ενδιαφέρον των global funds για τον ελληνικό ενεργειακό τομέα μεγαλώνει, όπως δείχνουν οι επαφές που είχε χθες στο Λονδίνο η ελίτ των ΔΕΗ, Metlen, Motor Oil, Helleniq Energy, Energean και ΑΔΜΗΕ και μάλιστα σε μια συγκυρία καθόλου τυχαία, καθώς όλοι οι παραπάνω έχουν ένα νέο story ή μπαίνουν σε μια νέα πίστα.

Στη περίπτωση της ΔΕΗ είναι το νέο στρατηγικό της πλάνο με επενδύσεις 10,1 δισ, για τη Metlen η αλλαγή πίστας από το Σεπτέμβριο με την εισαγωγή της στο London Stock Exchange μαζί με τον εταιρικό της μεστασχηματισμό, ενώ για τη Motor Oil το επικαιροποιημένο πλάνο που ανακοίνωσε προ ημερών για το 2030 με επενδύσεις 4 δισ.

Η Helleniq Energy λανσάρει την Enerwave (πρώην Elpedison) βάζοντας πλώρη για διπλασιασμό των μεριδίων της στη προμήθεια, η Energean πρωταγωνιστεί στην αναβίωση των ερευνών υδρογονανθράκων στην Ελλάδα μέσω της συνεργασίας με την ExxonMobil στο block 2 του Ιονίου, ενώ η συζήτηση γύρω από τον ΑΔΜΗΕ, παρ’ ότι δεν έχει ανοίξει επίσημα, περιστρέφεται γύρω από τη κεφαλαιακή του ενίσχυση.

Τα φώτα πάντως μερικών από τα πιο ισχυρά funds του πλανήτη με υπό διαχείριση κεφάλαια της τάξεως των 30 τρισ. δολαρίων, συγκεντρώνουν για δύο ημέρες, τόσο οι παραπάνω όμιλοι, όσο και άλλοι παίκτες, των οποίων η ενέργεια αποτελεί μεγάλο μέρος της δραστηριότητας, παρ’ ότι δεν είναι το βασικό τους αντικείμενο.

Στο συνέδριο της Morgan Stanley το παρών δίνει ο AKTOR, με ρόλο κομβικό στο Κάθετο Διάδρομο μετά τη συνεργασία του με τη ΔΕΠΑ για τη τροφοδοσία αμερικανικού LNG μέσω της συμμετοχής του στην Atlantic SEE LNG Trade), καθώς επίσης ο Τιτάνας που «τρέχει» ένα από τα μεγαλύτερα έργα πανευρωπαικά στη δέσμευση CO2 (Καμάρι Βοιωτίας), όπως και οι Βιοχάλκο, Cenergy και ElvalHalcor.

Στα ραντεβού με τα funds που είχαν στο περιθώριο της πρώτης ημέρας του 4th Greek Investment Conference οι διοικήσεις των ελληνικών ομίλων, οι επαφές περιστράφηκαν προφανώς γύρω από τα stories του καθε ενός, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ένα από τα θέματα συζήτησης και ερωτήσεων αρκετών στελέχων από ξένα funds ήταν γύρω από τη περίφημη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το θέμα, που άνοιξε προ εβδομάδων ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Bloomberg, ρωτήθηκε από τους συνομιλητές του ο CEO της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Γιάννης Καράμπελας, κατά τα ραντεβού που είχε σύμφωνα με τις πληροφορίες με στελέχη από funds, όπως οι Amber Capital, Pardinus Capital, Covalis Capital, Baring Asset Management και φυσικά με τη Morgan Stanley.

Τα ερωτήματα των ξένων αφορούν το πώς θα ενισχυθεί κεφαλαιακά η εταιρεία, κατά πόσο η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου είναι το βασικό σενάριο ή υπάρχουν και άλλα, όπως αυτά που ακούγονται για έκδοση ομολογιακού δανείου ή για delisting της holding και εισαγωγή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο Χρηματιστήριο, θέματα στα οποία απαντήσεις μπορεί προφανώς να δώσει μόνο ο βασικός μέτοχος του Διαχειριστή, δηλαδή το Δημόσιο.

Το τι θα γίνει με την κεφαλαιακή ενίσχυση του ΑΔΜΗΕ ήταν προφανώς ανάμεσα στα θέματα συζήτησης που είχε στο Λονδίνο και ο CEO, Μάνος Μανουσάκης, ο οποίος έχει ταχθεί ανοικτά υπέρ της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας προκειμένου να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό πλάνο των 6 δισ ευρώ της επόμενης δεκαετίας.

Στο θέμα των μεγάλων επενδύσεων που δρομολογούνται διεθνώς στα συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, της εξεύρεσης των πόρων για να τις χρηματοδοτήσουν, αλλά και γενικότερα στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να έρθουν σε πέρας τέτοια φιλόδοξα projects και στην Ελλάδα, στάθηκε ο ίδιος και κατά τη τοποθέτηση του στο πάνελ του συνεδρίου. «Πέραν της κάλυψης των χρηματοδοτικών απαιτήσεων των έργων, χρειάζεται και κοινωνική συναίνεση αλλά και μεγαλύτερη ρυθμιστική και ευελιξία σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου ο Διαχειριστής να επιτελεί πιο αποτελεσματικά την αποστολή του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα ραντεβού και οι επαφές του ελληνικού ενεργειακού οικοσυστήματος θα συνεχιστούν και σήμερα κατά τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου όπου τον τόνο δίνει το Fireside Chat μεταξύ του υπ. Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και του CEO του Euronext, Stephane Boujnah.

Τα παραπάνω και οι προοπτικές του ελληνικού ενεργειακού οικοσυστήματος συζητήθηκαν και στο κλειστό δείπνο που είχε χθες ο κ. Πιερρακάκης με τους CEO των ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων που βρίσκονται στο Λονδίνο και με στελέχη της Morgan Stanley.