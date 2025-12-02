#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σιάμισιης: Χρειάζεται συνέπεια στις μεταρρυθμίσεις

«Στοχεύσαμε σε μια ισορροπημένη και ρεαλιστική ενεργειακή μετάβαση» επεσήμανε μιλώντας στο 4ο «Greek Investment Conference». Υπαρκτές οι γεωπολιτικές προκλήσεις.

Σιάμισιης: Χρειάζεται συνέπεια στις μεταρρυθμίσεις

Δημοσιεύθηκε: 2 Δεκεμβρίου 2025 - 08:20

Την ανάγκη να δοθεί συνέχεια στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, με συνέπεια, συνέχεια, ευελιξία και διαφάνεια, υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης, κατά την τοποθέτησή του το απόγευμα στο 4ο «Greek Investment Conference», που διοργανώνει στο Λονδίνο η Morgan Stanley σε συνεργασία με την ΕΧΑΕ.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την υλοποίηση κρίσιμων υποδομών, «το πιο σημαντικό είναι η σταθερότητα, ώστε ως εταιρίες να έχουμε χρονικό ορίζοντα και ορατότητα μπροστά μας για να υλοποιήσουμε τους σχεδιασμούς μας, επιδιώκοντας θετικά αποτελέσματα και για τους μετόχους στους οποίους είμαστε υπόλογοι, αλλά και για την εθνική οικονομία».

Αναφερόμενος στην HELLENiQ ENERGY, σημείωσε ότι με την υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού «VISION 2025» άλλαξε το επιχειρηματικό μοντέλο και ο τρόπος λειτουργίας της εταιρείας. Υπήρξε εμφανής πρόοδος σε όλους τους βασικούς στρατηγικούς άξονες, στον ενεργειακό μετασχηματισμό, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη διαφάνεια στη λειτουργία.

«Στοχεύσαμε σε μια ισορροπημένη και ρεαλιστική ενεργειακή μετάβαση. Αποφασίσαμε να επενδύσουμε ώστε να αναβαθμίσουμε τη βασική μας δραστηριότητα και, ταυτόχρονα, να αναπτυχθούμε στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπου σήμερα διαθέτουμε ισχυρό χαρτοφυλάκιο σε Ελλάδα και εξωτερικό», πρόσθεσε ο κ. Σιάμισιης.

Για την ενεργειακή μετάβαση, είπε ότι είναι μια διαδικασία που είναι σε πλήρη εξέλιξη, αλλά τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τις προσδοκίες και τους στόχους που θέτουν. Όπως τόνισε ο κ. Σιάμισιης, η ενέργεια δεν αφορά μόνο τον ηλεκτρισμό, καθώς περισσότερο από το 50% των ενεργειακών αναγκών του πλανήτη καλύπτεται από υδρογονάνθρακες.

«Οι ενεργειακές ανάγκες αυξάνονται, οι γεωπολιτικές προκλήσεις είναι υπαρκτές και οι λύσεις θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές» δήλωσε με έμφαση ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, επισημαίνοντας ότι πλέον και σε επίπεδο ΕΕ επιχειρείται μια προσέγγιση πιο κοντά στον πραγματισμό. Σημείωσε ότι, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ενεργειακού μείγματος, «οι φιλοδοξίες πρέπει να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές δυνατότητες», ενώ η ασφάλεια εφοδιασμού και οι προσιτές τιμές πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παπασταύρου: Στο Ελεγκτικό Συνέδριο η σύμβαση Chevron - Helleniq Energy

Πετροχημικά με αρνητικό ανθρακικό αποτύπωμα: Η καινοτομία του έργου Ecolefins

Τρία ανοικτά μέτωπα αφήνει το νομοσχέδιο για τη δέσμευση CO2

Πρεμιέρα για τη Helleniq Petroleum Trading με έδρα τη Γενεύη

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο