Για άλλη μία χρονιά -την 4η τα τελευταία 5 χρόνια- ο Έλληνας επικεφαλής της BC Partners περιλαμβάνεται στη λίστα που καταρτίζει το Private Equity News.

Ο Νίκος Σταθόπουλος στους πρώτους 50 σε επιρροή στις επενδύσεις

Δημοσιεύθηκε: 2 Δεκεμβρίου 2025 - 15:45

Ο Νίκος Σταθόπουλος βρέθηκε για ακόμη μια χρονιά ανάμεσα στα πρόσωπα που ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή στον κλάδο των ιδιωτικών επενδύσεων, παγκοσμίως.

Η λίστα με τους 50 πιο επιδραστικούς επενδυτές καταρτίζεται κάθε χρόνο από το Private Equity News, το πιο σημαντικό μέσο ενημέρωσης για ιδιωτικές επενδύσεις στον κόσμο, το οποίο είναι μέλος του Dow Jones, του εκδοτικού Ομίλου στον οποίο ανήκει και η Wall Street Journal.

Σημειώνεται πως ο Νίκος Σταθόπουλος, Πρόεδρος της BC Partners, είναι ο μόνος Έλληνας που περιλαμβάνεται στη λίστα με τα ηχηρά ονόματα επενδυτών και επιχειρηματικών ηγετών. Είναι μάλιστα η 2η συνεχόμενη χρονιά και 4η κατά την τελευταία 5ετία που ο επικεφαλής της BC Partners περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη λίστα.

Όπως αναφέρει το Private Equity News, η λίστα του 2025, μιας χρονιάς που κυριάρχησε η αβεβαιότητα, καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπόψη και τη στάση που κράτησαν και τη δυναμικότητα που επέδειξαν οι επενδυτές απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις, σε επίπεδο επενδύσεων και διαχείρισης.

Ο Νίκος Σταθόπουλος διακρίθηκε ιδιαίτερα για τις επιτυχημένες αποεπενδύσεις (ξεπέρασαν τα €17 δισ. τα τελευταία δύο χρόνια), αλλά και για την εκλογή του ως Executive Fellow στο Πανεπιστήμιο Harvard.

