Η Cosmos Business Systems αναλαμβάνει έργο για ηλικιωμένους και ΑμεΑ

Η Cosmos Business Systems ανέλαβε το έργο «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Κόμβων Ψηφιακής Ενδυνάμωσης» του υποέργου SUB2 «Ψηφιακή εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία», που υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) με το συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στο ποσό του 1.038.872 €, περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία σύγχρονης πληροφοριακής υποδομής σε 120 Κόμβους Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων και 80 Κόμβους Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ατόμων με Αναπηρία, συμβάλλοντας έμπρακτα στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια, παράδοση, εγκατάσταση και ενεργοποίηση ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε όλους τους Κόμβους, ώστε οι χώροι να είναι πλήρως λειτουργικοί για την υλοποίηση προγραμμάτων ψηφιακής εκπαίδευσης.

Συνολικά θα παραδοθούν και εγκατασταθούν 360 φορητοί υπολογιστές, 2.840 tablets, 200 βιντεοπροβολείς, 200 οθόνες προβολής και 200 έγχρωμα πολυμηχανήματα, μαζί με τις αντίστοιχες άδειες λογισμικού προσβασιμότητας και ανοικτού λογισμικού γραφείου, καθώς και υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και τεχνικής υποστήριξης σε όλους τους Κόμβους Ψηφιακής Ενδυνάμωσης.

Σχετικά με το έργο, ο Δημήτρης Δάφνης, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Cosmos, δήλωσε:

«Η ψηφιακή ενδυνάμωση των ηλικιωμένων και των ανθρώπων με αναπηρία δεν είναι μόνο τεχνολογικό έργο, αλλά κοινωνική αποστολή. Με το συγκεκριμένο έργο, συμβάλλουμε στο να αποκτήσουν περισσότεροι συμπολίτες μας πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία μάθησης, επικοινωνίας και αυτονομίας. Η Cosmos Business Systems αξιοποιεί την εμπειρία της σε έργα του Δημοσίου για να διασφαλίσει ότι κάθε Κόμβος Ψηφιακής Ενδυνάμωσης θα λειτουργήσει ως πραγματικό σημείο πρόσβασης στη γνώση και την ψηφιακή συμπερίληψη για όλους».