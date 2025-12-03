Η Energean δίπλα στους συνανθρώπους μας με αναπηρίες

Πάντα δίπλα στους συνανθρώπους μας με αναπηρίες βρίσκεται η Energean, η οποία τιμά και φέτος την 3η Δεκεμβρίου, την Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρίες με μια σειρά δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με ουσία και συμβολισμό.

Ειδικότερα, η Energean, στο πλαίσιο ειδικής τελετής παρέδωσε στον Δήμο Παγγαίου του νομού Καβάλας ένα αναπηρικό καροτσάκι το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από πολίτη του Δήμου που στερείται της δυνατότητας της μετακίνησης. Εκ μέρους του Δήμου, το καροτσάκι παρέλαβαν, ευχαριστώντας την εταιρεία, η κ. Ζωή Απαζίδου, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η κ. Όλγα Αμπατζιά, Αντιδήμαρχος Δημ. Ενότητας Ορφανού και Αντιπρόεδρος Α’ Κέντρου Πρόνοιας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης και ο κ. Ανδρέας Καλλινικιδης, Προέδρος ΔΕΥΑΑ Παγγαίου.

Επιπλέον, η εταιρεία παρέδωσε στο Ειδικό Σχολείο Νέστου του Δήμου Καβάλας πέντε ταμπλέτες για την διδασκαλία των μαθητών. Τις ταμπλέτες παρέλαβαν η κ. Βασιλική Ιορδανίδου, Εντεταλμένη Σύμβουλος Σχολικών Μονάδων και Παιδείας, και η κ. Αθανασία Γαϊτανίδου, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Καβάλας, οι οποίες ευχαρίστησαν θερμά την Energean για την πρωτοβουλία της.

O κ. Βασίλης Τσέτογλου, Επικεφαλής του Πρίνου και Διευθυντής Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος της εταιρείας, ο οποίος προχώρησε στις παραδόσεις μαζί με τον κ. Αρτέμη Μπαρμπούνη, Διευθυντή Εταιρικών Υποθέσεων της Energean στην Καβάλα, δήλωσε σχετικά:

«Στην Energean είμαστε σταθερά δίπλα στους συνανθρώπους μας με αναπηρία και επιλέγουμε την Παγκόσμια Ημέρα που εορτάζεται διεθνώς για εκείνους προκειμένου να στείλουμε το μήνυμά μας ενάντια σε οποιονδήποτε αποκλεισμό. Η καθημερινότητα των συνανθρώπων μας είναι γεμάτη από δυσκολίες και εμπόδια και η καθημερινή τους προσπάθεια για πράγματα που σε εμάς τους υπολοιπους φαίνονται αυτονόητα, πρέπει να αποτελεί μία σταθερή αφορμή για να προσπαθούμε για το πραγματικά αυτονόητο: έναν κόσμο προσβάσιμο σε όλους».

Και, βεβαίως, η Energean στηρίζει για μια ακόμη χρονιά την ομάδα μπάσκετ με αμαξίδια του ΑΟ Καβάλα, η οποία φέτος εκπροσωπεί την Καβάλα στην Α1 Εθνική Κατηγορία του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης με αμαξίδια, κάνοντάς μας όλους υπερήφανους!

Τέλος, η Energean έτρεξε και φέτος μαζί με το MDA Ελλάς, το Σωματείο Φροντίδας Ατόμων με Νευρομυικές Παθήσεις, στον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας στέλνοντας το μήνυμα κατά των κοινωνικών αποκλεισμών.

Επίσης προχώρησε σε δωρεά προς το MDA Ελλάς για την ενίσχυση της λειτουργίας της Ειδικής Μονάδας Νευρομυϊκών Παθήσεων (ΝΜΠ) που λειτουργεί εντός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ». Η Μονάδα που ιδρύθηκε το 2007 από το MDA Ελλάς, αποτελεί τη μοναδική Μονάδα ολιστικής φροντίδας, στη Βόρειο Ελλάδα, εξυπηρετώντας παιδιά και ενήλικες σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία και Θράκη.

Οι πρωτοβουλίες αυτές της Energean ευθυγραμμίζονται πλήρως με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και ειδικότερα:

-το Στόχο νο. 3 για Καλή Υγεία και Ευημερία,

-το Στόχο νο. 4 για Ποιοτική Εκπαίδευση

-το Στόχο νο. 10 για την Μείωση των Ανισοτήτων

-το Στόχο νο.11 για Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες και

-το Στόχο νο.17 για Συνεργασία για την Επίτευξη των Στόχων.