Λανακάμ: Μίσθωση ακινήτου από την αλυσίδα My Market

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αναμένεται να ενισχύσει την αποτίμηση του παγίου στον ισολογισμό της ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. για το οικονομικό έτος 2025, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει σταθερά και μακροχρόνια έσοδα, σημειώνει η εταιρεία.

Δημοσιεύθηκε: 4 Δεκεμβρίου 2025 - 18:01

Η ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σε τμήμα του ιδιόκτητου ακινήτου της εταιρείας, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ανδρομάχης 191 στην Καλλιθέα, πρόκειται να λειτουργήσει νέο κατάστημα της αλυσίδας My Market στα πλαίσια μισθωτικής σύμβασης.

Σημειώνεται ότι πλέον η χρήση του εν λόγω ακινήτου είναι «Γενικής Κατοικίας».

Στο ακίνητο έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης, οι οποίες αναβαθμίζουν ουσιαστικά την εμπορική αξία και τη λειτουργικότητά του. Οι παρεμβάσεις αφορούν τον εξωτερικό και εσωτερικό χώρο, τις υποδομές και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, προσαρμοσμένες στις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργίας καταστήματος λιανικής τροφίμων.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αναμένεται να ενισχύσει την αποτίμηση του παγίου στον ισολογισμό της ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. για το οικονομικό έτος 2025, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει σταθερά και μακροχρόνια έσοδα.

Η ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. παραμένει προσηλωμένη στη στρατηγική αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της, με στόχο τη διαρκή ανάπτυξη και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους της.

