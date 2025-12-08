#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
«Η BriQ Properties συνεχίζει την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της μέσω πωλήσεων που αποφέρουν σημαντικές υπεραξίες στους μετόχους», επισημαίνει η CEO.

Πούλησε 5οροφο κτίριο η Briq έναντι 4 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύθηκε: 8 Δεκεμβρίου 2025 - 10:40

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία») ενημερώνει ότι την 4η Δεκεμβρίου 2025 προέβη στην πώληση πενταώροφου κτηρίου μικτής χρήσης (γραφεία με ισόγειο κατάστημα) που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου 18 και Ερμού στον Βόλο Μαγνησίας, πλήρως μισθωμένο, συνολικής επιφάνειας 1.033,25 τ.μ.. Η τιμή πώλησης ανήλθε σε €4.000.000, 13% υψηλότερη από την τελευταία εκτίμηση του ακινήτου της 30.06.2025.

Επιπλέον, την 27η Νοεμβρίου 2025 η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση ισογείου καταστήματος (με πατάρι και υπόγεια αποθήκη) συνολικής επιφανείας 490,79 τ.μ. , επί της οδού Αχιλλέως 2-4 και Πλατείας Καραϊσκάκη στην Αθήνα. Η τιμή πώλησης ανήλθε σε €808.000, 13% υψηλότερη από την τελευταία εκτίμηση του ακινήτου της 30.06.2025.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, Άννα Αποστολίδου, δήλωσε σχετικά: «Η BriQ Properties συνεχίζει την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της μέσω πωλήσεων που αποφέρουν σημαντικές υπεραξίες στους μετόχους, ενώ ταυτόχρονα επενδύει σε τομείς που θα προσφέρουν υψηλές αποδόσεις, όπως είναι οι αναπτύξεις ακινήτων».

 

