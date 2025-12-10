#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Διάκριση για το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΔΕΛΦΗ

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΔΕΛΦΗ της ΔΙΡΦΥΣ Α.Ε. κέρδισε το Silver Award στα Food & Drink Innovation Awards 2026 για τον καινοτόμο συνδυασμό αγνότητας και σύγχρονης παραγωγής.

Διάκριση για το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΔΕΛΦΗ

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 15:40

Η εταιρία εμφιάλωσης νερού ΔΙΡΦΥΣ Α.Ε. απέσπασε το Silver Award για το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΔΕΛΦΗ στην κατηγορία Most Innovative Water στα Food & Drink Innovation Awards 2026. Το βραβείο παρέλαβε ο Εμπορικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Κωνσταντίνος Τζανετής, στο πλαίσιο της επίσημης τελετής απονομής, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Στην αξιολόγηση της επιτροπής, το ΔΕΛΦΗ ξεχώρισε χάρη στον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει την αγνότητα της προέλευσής του με προηγμένες μεθόδους παραγωγής και μία σύγχρονη, διαφοροποιημένη ταυτότητα στην αγορά. Το προϊόν διακρίθηκε επίσης για τη στρατηγική σύνδεσή του με την ευεξία και τη γνωστική λειτουργία, στοιχείο που ενισχύει τη θέση του σε ένα κοινό που αναζητά νερό με προστιθέμενη αξία.

Η διάκριση αυτή αποτελεί ουσιαστική αναγνώριση της σταθερής δέσμευσης της ΔΙΡΦΥΣ Α.Ε. για καινοτομία, ποιότητα και βιώσιμη ανάπτυξη, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη στρατηγική τοποθέτηση του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΔΕΛΦΗ στην αγορά.

