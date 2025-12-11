«Ευρωπαίος Σεφ 2025» ο Ιάκωβος Απέργης Καθηγητής της ΑΚΜΗ στη Χαλκίδα

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημοσιεύθηκε: 11 Δεκεμβρίου 2025 - 12:47

Μια κορυφαία στιγμή για την ελληνική γαστρονομία και την εκπαιδευτική κοινότητα της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ στη Χαλκίδα σημειώθηκε στην Ισπανία, όπου ο καθηγητής του Τομέα Γαστρονομίας, Ιάκωβος Απέργης, ανακηρύχθηκε «Ευρωπαίος Σεφ 2025» (Europe Chef of the Υear) από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Οινοποιών και Γαστρονομίας (CEUCO).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η βράβευση αυτή αποτελεί επιστέγασμα της αφοσίωσης και του ταλέντου του κ. Απέργη, ο οποίος διακρίθηκε ανάμεσα σε κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου, καταφέρνοντας να βρεθεί στην κορυφή της γαστρονομικής σκηνής της Ευρώπης. Ωστόσο, αυτό που κάνει τον «Ευρωπαίο Σεφ 2025» να ξεχωρίζει, είναι το σπουδαίο κοινωνικό του αποτύπωμα.

Γνωστός για την εθελοντική του δράση σε φορείς και ιδρύματα, ο Ιάκωβος Απέργης μέσα από την πολυετή παρουσία του στις κουζίνες του Τζάνειου νοσοκομείου, αντέστρεψε την αντίληψη που υπήρχε για το νοσοκομειακό φαγητό.

