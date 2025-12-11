#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Intralot: Αγορά 1,72 εκατ. μετοχών από τον Soohyung Kim

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν από 8 έως 10 Δεκεμβρίου.

Δημοσιεύθηκε: 11 Δεκεμβρίου 2025 - 18:04

Η «INTRALOT» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι η εταιρεία “PE Sub Holdings, LLC”, νομικό πρόσωπο που συνδέεται στενά με τον κ. Soohyung Kim, Αντιπρόεδρο και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRALOT, προέβη α) την 8.12.2025 στην απόκτηση 664.000 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €694.421,16, β) την 9.12.2025 στην απόκτηση 580.000 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €601.970,98, και γ) την 10.12.2025 στην απόκτηση 481.000 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €498.229,42.

