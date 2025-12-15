Ικτίνος: Ολοκληρώθηκε το deal με CBE για το ακίνητο στη Σητεία

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Υπεγράφη η τελική σύμβαση διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (Asset Management Agreement – «AMA»), καθώς και σύμβαση δικαιωμάτων προαίρεσης (Option Agreement) υπέρ της Ικτίνος με την εταιρεία CBE CAPITAL Ltd.

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΧΑ: ΙΚΤΙΝ) ανακοινώνει ότι, όπως είχε προαναγγελθεί στην από 17 Νοεμβρίου 2025 ανακοίνωσή της, προχώρησε στην υπογραφή τελικής σύμβασης διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (Asset Management Agreement – «AMA»), καθώς και σύμβασης δικαιωμάτων προαίρεσης (Option Agreement) υπέρ της Ικτίνος με την εταιρεία CBE CAPITAL Ltd. («CBE»), ιδιωτική επενδυτική εταιρεία με έδρα το Λονδίνο, αναφορικά με το ακίνητο που βρίσκεται στον Όρμο Σητείας, Κρήτη (το «Ακίνητο»), ιδιοκτησίας της θυγατρικής της Ικτίνος Τεχνική & Τουριστική Α.Ε. Κατόπιν των ανωτέρω, η συναλλαγή έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Η CBE εξειδικεύεται σε επενδύσεις πολυτελών ξενοδοχείων και επωνύμων κατοικιών και διαθέτει αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχημένων επενδύσεων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας και της Ελλάδας, όπου συμμετέχει ως συν-επενδυτής στο υπό ανάπτυξη έργο Six Senses Porto Heli.

Το Τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και η Δικηγορική Εταιρία Δρυλλεράκης ενήργησαν, αντιστοίχως, ως Χρηματοοικονομικός και Νομικός Σύμβουλος της Ικτίνος στο πλαίσιο της συναλλαγής, ενώ η Δικηγορική Εταιρία KG παρείχε τις υπηρεσίες της ως νομικός σύμβουλος της CBE στην Ελλάδα.

