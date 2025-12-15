R Energy1 Holdings: Νέο όχημα για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Ιθάκης

Σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών η παράδοση ενός υπηρεσιακού οχήματος από τον όμιλο R Energy1 Holdings στον Δήμο Ιθάκης, στο πλαίσιο του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”.

Η χορηγία εγκρίθηκε από τα αρμόδια συλλογικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Το όχημα αντικαθιστά παλαιό μέσο μεταφοράς, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος.

Οπως σημειώνει η σχετική παρουσίαση, στην παράδοση παρευρέθηκαν ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος, εκπρόσωποι του Υπουργείου, ο Δήμαρχος Ιθάκης κ. Διονύσης Στανίτσας, εκπρόσωποι του Δήμου και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου R Energy1 Holdings, κ. Γεώργιος Μ. Ρόκας, ο οποίος τόνισε το πόσο απαραίτητες είναι τέτοιες κινήσεις για ανθρώπους που έχουν ανάγκη για βοήθεια, καθώς και την σημασία της ουσιαστικής στήριξης όλων προς ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Ο κ. Ρόκας επισήμανε επίσης ότι τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν την καθημερινότητα των πολιτών και η έμπρακτη στήριξη πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.