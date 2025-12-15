Νέα Chief People Officer του ομίλου V+O η Μάρα Καμετοπούλου

Καθήκοντα Chief People Officer στον Όμιλο V+O ανέλαβε η Μάρα Καμετοπούλου, με αρμοδιότητα το σύνολο της στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού και για τις επτά χώρες, στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, διαθέτει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας σε μεγάλους διεθνείς οργανισμούς και σύνθετα εργασιακά περιβάλλοντα. Προέρχεται από την εταιρία IID Α.Ε., όπου ως επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού συνέβαλε καθοριστικά στον τριπλασιασμό του μεγέθους της εταιρείας, προωθώντας την οργανωσιακή ανάπτυξη, εφαρμόζοντας στρατηγικές διαχείρισης ταλέντων και εξελίσσοντας την εταιρική κουλτούρα σε μια περίοδο ταχύτατης ανάπτυξης.

Στην επαγγελματική της πορεία, έχει συνεργαστεί με εταιρείες όπως η BIC, η WIND Hellas, η Mellon International, η Vodafone, αλλά και η φαρμακευτική TEVA, όπου βρέθηκε στην πρώτη γραμμή ενός σύνθετου, τριπλού μετασχηματισμού, βοηθώντας την εταιρεία να αναδιαμορφώσει την κουλτούρα της και τη στρατηγική ταλέντου. Σε όλη την πορεία της συνέδεσε την επιχειρησιακή στρατηγική με τον οργανωτικό σχεδιασμό και την ευθυγράμμιση του HR, τις αμοιβές και παροχές, τη διαδοχή στελεχών, τα HRIS και τη διαχείριση αλλαγής, με στόχο οι οργανισμοί να γίνονται πιο ευέλικτοι, πιο ανθεκτικοί και πιο ανθρώπινοι.

Με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (ΟΠΑ), πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, πιστοποίηση SHRM-CP και εκπαίδευση στο coaching με έμφαση στην επίτευξη λύσεων, η Μάρα συνδυάζει τεχνική κατάρτιση, διεθνή οπτική και γνήσια φροντίδα για τους ανθρώπους.

Η Τέτη Κανελλοπούλου, Group CEO της V+O δήλωσε σχετικά:

«Η πορεία της Μάρας στον χώρο του ανθρώπινου δυναμικού είναι στενά συνδεδεμένη με τον τρόπο που οι οργανισμοί αλλάζουν, εξελίσσονται και μεγαλώνουν μέσα από τους ανθρώπους τους. Με το εξαιρετικό της υπόβαθρο και την εμπειρία της, έρχεται να ενισχύσει ακόμα πιο πολύ το όραμά μας για ένα εργασιακό περιβάλλον που εμπνέει, στηρίζει και εξελίσσει κάθε μέλος μας. Ένα περιβάλλον όπου οι ομάδες μας συνεργάζονται με κοινό όραμα και σκοπό, όλοι οι εργαζόμενοί μας έχουν χώρο για εξέλιξη και όπου όλοι νιώθουμε ότι ανήκουμε και μπορούμε να αναπτύξουμε τις δυνατότητές μας».