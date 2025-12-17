Ο Χρήστος Τσεντεμεΐδης στο «τιμόνι» της ΔΕΘ

O Χρήστος Τσεντεμεΐδης, στέλεχος με διεθνή εμπειρία και μακρά θητεία άνω των 30 ετών, στον χώρο των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (FMCG), αναλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, καθήκοντα προέδρου στο Δ.Σ. της ΔΕΘ.

Πρόκειται για επιλογή με σαφές μήνυμα προς την αγορά, καθώς ο κ. Τσεντεμεΐδης έχει συνδέσει το όνομά του με τη μακρόχρονη θητεία του στο ECR Hellas, όπου διαχειρίστηκε σύνθετα θέματα συνεργασίας.

Με καταγωγή από τη Βόρεια Ελλάδα και μόνιμη βάση τη Θεσσαλονίκη, γνωρίζει σε βάθος την επιχειρηματική και κοινωνική πραγματικότητα της πόλης και όχι μόνο. Από το 2020 κατέχει τη θέση του γενικού διευθυντή στην εταιρεία τροφίμων «Ορίζοντες», με έδρα τη Χαλκιδική.

Η αλλαγή σκυτάλης στη διοίκηση της ΔΕΘ -σ.σ. οι επίσημες ανακοινώσεις για τη σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου αναμένονται την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου- πραγματοποιείται σε μια χρονική συγκυρία ιδιαίτερης σημασίας για τη ΔΕΘ. Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026 αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου, μέσω της μονάδας στρατηγικών συμβάσεων του Υπερταμείου, ένα έργο με έντονο πολιτικό, επιχειρηματικό και επενδυτικό ενδιαφέρον.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο θα λειτουργήσει βάσει του άρθρου 36 του νομοσχεδίου που κατατέθηκε το περασμένο καλοκαίρι, το οποίο προβλέπει τη συμμετοχή τουλάχιστον τριών ανεξάρτητων μελών. Παράλληλα, θεσμοθετείται Συμβουλευτική Επιτροπή με εκπροσώπους των φορέων της πόλης, σε συμβουλευτικό ρόλο.