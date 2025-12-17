Χρηματοδότηση 500.000 ευρώ για την ελληνική start-up PhosPrint

Η PhosPrint, μια ελληνική deep-tech startup που πρωτοπορεί στη laser in vivo βιοεκτύπωση για την αναγεννητική ιατρική, ανακοίνωσε σήμερα την υπογραφή συμφωνίας επένδυσης ύψους €500.000, με επικεφαλής το Corallia Ventures TT και τη συμμετοχή του Lars Rasmussen. Η χρηματοδότηση θα επιταχύνει την αποστολή της PhosPrint να φέρει την τεχνολογία InvivoLPrint-U – τον πρώτο παγκοσμίως in vivo βιοεκτυπωτή για αποκατάσταση ιστών ουροδόχου κύστης – σε κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους.

Σε αντίθεση με τις συμβατικές προσεγγίσεις βιοεκτύπωσης που λειτουργούν ex vivo, η ιδιόκτητη πλατφόρμα της PhosPrint επιτρέπει την άμεση in vivo εκτύπωση αυτόλογων κυττάρων κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, προσφέροντας ασφαλέστερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αναγεννητική ιστών. Η πρώτη εφαρμογή αφορά ασθενείς με καρκίνο της ουροδόχου κύστης που υποβάλλονται σε κυστεκτομή, μια ομάδα με περισσότερες από 150.000 περιπτώσεις ετησίως παγκοσμίως. Προκλινικές δοκιμές σε χοίρους έχουν ήδη αποδείξει τη δυνατότητα ανακατασκευής πλήρως λειτουργικών νεο-ουροδόχων κύστεων, χωρίς τις σοβαρές παρενέργειες των υφιστάμενων χειρουργικών τεχνικών.

Μετασχηματίζοντας τη χειρουργική αναγέννησης

«Οι τρέχουσες χειρουργικές προσεγγίσεις στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών», δήλωσε η καθηγήτρια Ιωάννα Ζεργιώτη, CEO της PhosPrint. «Η καινοτομία μας, InvivoLPrint-U, εξαλείφει τις παρενέργειες των υφιστάμενων χειρουργικών επιλογών, προσφέροντας στους ασθενείς μια πλήρως λειτουργική ουροδόχο κύστη χωρίς επιπλοκές. Αυτή η επένδυση μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην κλινική πράξη και στη ριζική αλλαγή του πεδίου της αναγεννητικής ιατρικής».

Ο συνιδρυτής Δρ. Απόστολος Κλινάκης (Clinical Director) και η Μαρία Παλλίδου (CFO) επισημαίνουν ότι η πλατφόρμα έχει προοπτικές πολύ πέραν της ανακατασκευής ουροδόχου κύστης, με πιθανές εφαρμογές σε αναγέννηση χόνδρου γόνατος, καρδιακά επιθέματα και άλλες χρήσεις, αγορές που αποτιμώνται σε δισεκατομμύρια ευρώ παγκοσμίως.

Στήριξη από κορυφαίους ευρωπαίους επενδυτές

«Η PhosPrint αναπτύσσει μια ριζοσπαστική καινοτομία στη διασταύρωση βιοεκτύπωσης, τεχνολογίας laser και αναγεννητικής ιατρικής», δήλωσε ο Δρ. Στέφανος Καψάσκης, Partner στο Corallia Ventures. «Είμαστε υπερήφανοι που στηρίζουμε μια ομάδα παγκόσμιου επιπέδου με το όραμα να επανακαθορίσει τα χειρουργικά αποτελέσματα για εκατομμύρια ασθενείς σε όλο τον κόσμο».

Ο Δρ. Lars Rasmussen προσέθεσε: “Είμαι πολύ υπερήφανος που υποστηρίζω την Ιωάννα και την ταλαντούχο ομάδα της! Η PhosPrint φαίνεται να έχει εφεύρει την πρώτη επιτυχημένη διαδικασία ανακατασκευής ουροδόχου κύστης που θα είναι και η πρώτη εγκεκριμένη χειρουργική διαδικασία με την χρήση βιοεκτυπωτή. Και αυτή είναι μόνο η αρχή του τί μπορεί να προσφέρει η εντυπωσιακή τους τεχνολογία!”

Χρηματοδότηση για επιτάχυνση κλινικών οροσήμων

Η νέα χρηματοδότηση θα επιτρέψει στην PhosPrint να:

Ολοκληρώσει τις κανονιστικές προετοιμασίες και να υποβάλει εντός του 2025 την πρώτη αίτηση για κλινική δοκιμή σε ανθρώπους,

Εκκινήσει τις πρώτες δοκιμές σε ασθενείς το 2026,

Επεκτείνει την ομάδα βιολόγων, μηχανικών και ειδικών σε κανονιστικά θέματα,

Αναπτύξει δευτερεύουσες πηγές εσόδων μέσω επιτραπέζιων βιοεκτυπωτών για εργαστήρια R&D από το 2026

Στρατηγικά, η PhosPrint στοχεύει σε έγκριση από τις EMA και FDA έως το 2029, με σχεδιαζόμενη εμπορική είσοδο στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.