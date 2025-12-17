#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΕΝΕΡΓ: Η Αικ. Ζυγουλιάνου αναλαμβάνει υπεύθυνη εξυπηρέτησης ομολογιούχων

Ως ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της ορίζεται η 17.12.2025.

ΤΕΝΕΡΓ: Η Αικ. Ζυγουλιάνου αναλαμβάνει υπεύθυνη εξυπηρέτησης ομολογιούχων

Δημοσιεύθηκε: 17 Δεκεμβρίου 2025 - 18:20

Η «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2025 και για λόγους διοικητικής οργάνωσης και βέλτιστης αξιοποίησης των ανθρωπίνων πόρων της Εταιρείας ορίζει Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Ομολογιούχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων την κα. Αικατερίνη Ζυγουλιάνου σε αντικατάσταση του κ. Ανέστη Μπακιρτζή.

Ως ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της ορίζεται η 17.12.2025.

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ριζική αναδιάρθρωση στη Netcompany, με διευρυμένο ρόλο ο Αλ. Μάνος

Νέος γενικός διευθυντής της PepsiCo σε Ελλάδα και Κύπρο

Νέα Chief People Officer του ομίλου V+O η Μάρα Καμετοπούλου

Νέος διευθύνων σύμβουλος στην Μπαρμπα Στάθης ο Μιχάλης Χαμαλέλλης

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο