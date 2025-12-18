#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intralot: Νέες αγορές μετοχών από Σωκράτη Κόκκαλη

Μέσω της Intracom ο κ. Κόκκαλης απέκτησε 244.000 μετοχές της Intralot την Τετάρτη.

Intralot: Νέες αγορές μετοχών από Σωκράτη Κόκκαλη

Δημοσιεύθηκε: 18 Δεκεμβρίου 2025 - 09:55

Η Intralot με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο σημειώνει ότι η Intracom, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRALOT, προέβη την 17.12.2025 στην αγορά 244.000 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €245.443,70.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Intralot: Αγορά 3,17 εκατ. μετοχών από τον Soohyung Kim

Αγόρασε 300.000 μετοχές Intralot ο Σωκράτης Κόκκαλης

Intralot: Η Fitch αναθεώρησε τις προοπτικές σε αρνητικές, στο B+ το rating

Intralot: Αγορά 1,72 εκατ. μετοχών από τον Soohyung Kim

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ-GAMING

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο