Βράβευση του Νίκου Αγγελόπουλου των Aldemar στα Manager of the Year 2025

Σε κλίμα εορταστικό πραγματοποιήθηκε την 17η Δεκεμβρίου 2025 η τελετή απονομής του θεσμού MANAGER OF THE YEAR που ενώνει όλους τους κλάδους της αγοράς και όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες, παρουσία περί των επτακοσίων υψηλόβαθμων στελεχών από όλους τους κλάδους της αγοράς, κυβερνητικών εκπροσώπων και διακεκριμένων στελεχών. Ιδιαίτερη τιμητική στιγμή ήταν η βράβευση του δρ. Νικόλαου Αγγελόπουλου με το βραβείο Lifetime Achievements – Manager of the Year 2025.

Το βραβείο απένειμε στον ιδρυτή και πρόεδρο των Aldemar Resorts και συνιδρυτή του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, ιδρυτής του ομίλου EFA Group και της Theon Group, και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ), παρουσία μελών της ΕΕΝΕ. Στην τελετή βράβευσης, τον δρ. Νικόλαο Αγγελόπουλο συνόδευσε ο υιός του και αντιπρόεδρος της ΕΕΝΕ, Αλέξανδρος Αγγελόπουλος.

Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί επισφράγιση του μακροχρόνιου και σπουδαίου έργου του δρ. Νικόλαου Αγγελόπουλου στον τομέα του τουρισμού, την ακαδημαϊκή του διαδρομή και το πολύπλευρο επαγγελματικό και κοινωνικό έργο του, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Με βασικό όραμα την αναβάθμιση και ανάδειξη του ελληνικού ποιοτικού τουρισμού, ανεξαρτήτως κατηγοριών και αστεριών, ο υπήρξε συνιδρυτής του ΣΕΤΕ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ένωση και εκπροσώπηση περισσότερων από 13 τουριστικές ενώσεις. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, ο ΣΕΤΕ καθιερώθηκε ως κοινωνικός εταίρος, ενισχύοντας τον θεσμικό του ρόλο και τη συμβολή του στον εθνικό διάλογο για την ανάπτυξη του τουρισμού.

Η προσωπική του διαδρομή αποτελεί πηγή έμπνευσης: ξεκινώντας από το μικρό χωριό Αμπελιώνα Μεσσηνίας, το οποίο μέχρι και σήμερα επισκέπτεται και στηρίζει ενεργά, πήγε στην Αθήνα για τις σπουδές του στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με συνέπεια και προσήλωση στους στόχους του, έλαβε υποτροφία και σπούδασε στη Λοζάνη της Ελβετίας, όπου και απέκτησε τον διδακτορικό του τίτλο. Με αίσθημα ευθύνης και προσφοράς προς την πατρίδα του και με αγάπη για την οικογένειά του, επέστρεψε στην Ελλάδα για να συμβάλει ενεργά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η διατριβή του «H συμβολή των ξένων κεφαλαίων στην οικοδόμηση της σύγχρονης Ελλάδας» παραμένει επίκαιρη όσο ποτέ.

Από το 1989 άρχισε να δραστηριοποιείται στην αγορά, την κατασκευή και λειτουργία πολυτελών ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και πιο συγκεκριμένα ιδρύει την εταιρεία «ΑΛΝΤΕΜΑΡ ΑΞΤΕ» με αντικείμενο τη δημιουργία των ξενοδοχείων Cretan Village, Knossos Royal και Royal Mare.

Το 1997 ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας «ΕΠΤΕΑ Α.Ε.» βάζει την υπογραφή του στη δημιουργία του ξενοδοχείου Olympian Village. Παράλληλα, την ίδια περίοδο εγκαινιάζει στην Κρήτη τη λειτουργία του πρώτου και μέχρι σήμερα μεγαλύτερου κέντρου θαλασσαθεραπείας στην Ελλάδα, σε μια περίοδο που η λέξη «ευεξία» ήταν άγνωστη.

Το 2023 κατασκευάζει και εγκαινιάζει το μεγαλύτερο συνεδριακό κέντρο της Δυτικής Ελλάδας και ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, το Ilis Congress Center, στις εγκαταστάσεις του Olympian Village, δίνοντας μια νέα προοπτική στην ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού στην περιοχή.

Το 2024, ο δρ. Νικόλαος Αγγελόπουλος αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτορας στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά (ΠΑΠΕΙ), επιβεβαιώνοντας την ευρεία αναγνώριση του έργου και της συμβολής του τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον επιχειρηματικό χώρο.

Η βράβευση αυτή αποτελεί μια κορυφαία τιμητική διάκριση για τον ίδιο, αλλά και για τον ελληνικό τουρισμό συνολικά, αναδεικνύοντας τη δύναμη του οράματος, της συνέπειας και της διαχρονικής προσφοράς, καταλήγει η ανακοίνωση.