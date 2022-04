Εισηγμένες: Ο χάρτης των αποτελεσμάτων του 2021

Η μεγάλη αύξηση του κύκλου εργασιών και η εκτόξευση των κερδών ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά των οικονομικών επιδόσεων των μη τραπεζικών εισηγμένων εταιρειών του ΧΑ κατά το 2021, επιδόσεις που όχι ξεπέρασαν με άνεση τις αντίστοιχες του 2020, αλλά και εκείνες του 2019, πριν δηλαδή το ξέσπασμα της πανδημίας.

Αυτά προκύπτουν από τη δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων 109 εισηγμένων έως το βράδυ της Παρασκευής, καθώς αρκετές εισηγμένες βρήκαν την ευκαιρία να… πάρουν μια άτυπη παράταση και να αναρτήσουν τους ισολογισμούς τους στις 3 Μαΐου (πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης), χωρίς να κινδυνεύσουν να τους επιβληθεί αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών τους. Όπως λοιπόν και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος η πλειονότητα των εταιρειών δημοσίευσε τις λογιστικές της καταστάσεις είτε κατά τις τελευταίες τρεις ημέρες της προθεσμίας, είτε και τρεις ημέρες μετά από αυτή…

Σε κάθε περίπτωση, η επίτευξη αυτών των ιδιαίτερα ανοδικών εταιρικών αποτελεσμάτων έρχεται να επηρεάσει θετικά την εικόνα του ελληνικού χρηματιστηρίου, καθώς οι μέσοι δείκτες P/E, μερισματικής απόδοσης και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων καθίστανται ελκυστικότεροι, εξέλιξη που θα πρέπει να συνεκτιμηθεί σε μια περίοδο έντονων αβεβαιοτήτων στο διεθνές οικονομικό και επενδυτικό περιβάλλον.

Ειδικότερα, με βάση τα αποτελέσματα 109 μη τραπεζικών εισηγμένων εταιρειών (βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα):

• Ο αθροιστικός κύκλος εργασιών αυξήθηκε το 2021 κατά 32,2% σε σύγκριση με αυτόν της προηγούμενης χρονιάς.

• Το EBITDA σημείωσε άνοδο κατά 56,7% και τα καθαρά κέρδη κατά 354% (από τα 820,8 εκατ. στα 3,728 δισ. ευρώ).

• Τα καθαρά κέρδη ήταν υψηλότερα κατά 420% σε σύγκριση με αυτά του 2019 και κατά 55,3% αν δεν συνυπολογιστεί η ΔΕΗ.

• Από τις 109 εταιρείες, οι 86 εμφάνισαν το 2021 κερδοφόρο αποτέλεσμα και οι υπόλοιπες 23 ζημιογόνο (η αναλογία αυτή αναμένεται να επιδεινωθεί ως ένα βαθμό μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του συνόλου των εταιρειών).

• Από τις 109 εισηγμένες, οι 88 βελτίωσαν το 2021 το καθαρό τους αποτέλεσμα (αύξηση κερδών, ή μείωση ζημιών) και οι 21 το επιδείνωσαν (μείωση κερδών, ή επιδείνωση ζημιών).

• Η μέση αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων τους (ROE) διαμορφώθηκε στο 11,5%, βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι.

• Ισχυρότερη είναι και η ρευστότητα των εισηγμένων εταιρειών με βάση το δείκτη «καθαρό χρέος προς EBITDA» λόγω της μεγάλης αύξησης του παρονομαστή (αντίθετα, το καθαρό χρέος επηρεάστηκε ανοδικά από τις αυξημένες ανάγκες των εταιρειών σε κεφάλαιο κίνησης εξ’ αιτίας της εκτόξευσης των τιμών σε πρώτες ύλες, μεταφορές και ενέργεια).

Η τόσο μεγάλη αύξηση των κερδών του 2021 οφείλεται σε μια ευρεία σειρά παραγόντων, όπως πχ η ανάπτυξη του ΑΕΠ με 8,3%, η τόνωση των ελληνικών εξαγωγών, η βελτιωμένη τουριστική κίνηση, η ικανότητα πολλών εισηγμένων εταιρειών να αναπτύσσονται, αλλά και έκτακτοι (μη λειτουργικοί) λόγοι όπως η ανατίμηση στις εύλογες αξίες των ακινήτων, τα «κέρδη αποθεμάτων» σε διυλιστήρια και μεταλλουργικές εταιρείες, κ.λπ (βλέπε σχετικό δημοσίευμα του Euro2day.gr).

Το γεγονός της μεγάλης βελτίωσης των οικονομικών επιδόσεων, δεν σημαίνει πως δεν εξακολουθούν να υπάρχουν και δεκάδες εισηγμένες εταιρείες που δίνουν τη μάχη της επιβίωσης, η οποία συχνά περνάει και μέσα από απαιτούμενες αναδιαρθρώσεις δανειακών κεφαλαίων και προσελκύσεις στρατηγικών επενδυτών.

Κλάδοι και εταιρείες που ξεχώρισαν

Για άλλη μια φορά διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τα «κλασικά χαρτιά» του ΧΑ, όπως πχ η Coca-Cola HBC, ο Μυτιληναίος, ο ΟΠΑΠ, ο ΟΤΕ, η Jumbo (παρά τις συχνές δηλώσεις του προέδρου της που προϊδέαζαν για χειρότερη εικόνα), η Τιτάν, ο Καρέλιας, τα Πλαστικά Κρήτης, τα Πλαστικά Θράκης, o Όμιλος Viohalco (Viohalco, ElvalHalcor, Cenergy), η Quest Holdings, ΟΛΠ, ΟΛΘ, κ.α.

Παράλληλα, είχαμε την «επιστροφή» σε κερδοφόρο πορεία των διυλιστηρίων (Motor Oil, Ελληνικά Πετρέλαια) λόγω αυξημένης ζήτησης και κερδών από αποτίμηση αποθεμάτων.

Οι κλάδοι ωστόσο που έκλεψαν την παράσταση ήταν αυτοί της πληροφορικής (πχ εκτίναξη εργασιών και ιδίως κερδών από Epsilon Net, Entersoft, Space Hellas, Profile, Byte Computer, Performance Technologies, Real Consulting), των μεταλλουργικών εταιρειών που σημείωσαν εξαιρετικά υψηλά (και ενδεχομένως μη επαναλαμβανόμενα) περιθώρια κέρδους (πχ Αλουμύλ, Βιοκαρπέτ, Έλαστρον, ΣΙΔΜΑ, Τζιρακιάν, Αφοί Κορδέλλου) και των ακινήτων, οι εύλογες αξίες των οποίων συνέχισαν την ανοδική τους πορεία (πχ Lamda Development, Premia Properties, Prodea, BriQ Properties).

Άλλες εισηγμένες που ξεχώρισαν για την πολύ μεγάλη ποσοστιαία βελτίωση των επιδόσεών τους ήταν οι ΕΛΤΟΝ Χημικά, Π. Πετρόπουλος, Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας, AS Company, Medicon Hellas, Mevaco, Revoil, Alpha Trust ΑΕΔΑΚ, κ.α.

Turn Around stories: Το 2021 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η χρονιά των πολλών turn around stories, καθώς 23 εισηγμένες μετέτρεψαν σε κέρδη τις ζημίες που είχαν καταγράψει το 2020. Στη λίστα των turn around stories του 2021 συγκαταλέγονται οι εταιρείες CNL Capital, Euroxx, Fourlis, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Intertech, Intralot, Lamda Development, Moda Bagno, Motor Oil, Ελληνικά Πετρέλαια, Δάιος Πλαστικά, Unibios, Λανακάμ, Μοτοδυναμική, ΣΙΔΜΑ, Χαϊδεμένος, ΕΥΔΑΠ, Mevaco, Sato, Interwood-Ξυλεμπορία, Αττικές Εκδόσεις, Fieratex, Μινέρβα.

Θετικό καθαρό ταμείο: Με θετικό καθαρό ταμείο έκλεισαν το 2021 33 εισηγμένες εταιρείες και συγκεκριμένα οι: Alpha Αστικά Ακίνητα, AS Company, Byte Computer, CNL Capital, Entersoft, Epsilon Net, Flexopack, Ideal, Jumbo, Mermeren Kombinat, Performance Tehnology, Καρέλιας, Centric, Profile, Quest Holdings, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, Ευρωπαϊκή Πίστη, Interlife, EXAE, ΚΡΙ-ΚΡΙ, Μουσικός Οίκος Νάκα, Mevaco, ΟΛΘ, ΟΛΠ, Πετρόπουλος, Πλαίσιο, Πλαστικά Θράκης, Πλαστικά Κρήτης, Τεχνική Ολυμπιακή, Optronics (αναμένεται και η Centric).

Αρνητικά ίδια κεφάλαια: Σε αρνητικά ίδια κεφάλαια το 2021 υποχρεώθηκαν 8 εισηγμένες και ειδικότερα οι Intralot, ΑΝΕΚ, Lavipharm, Sato, Ακρίτας, Βιοτέρ, ΕΛΓΕΚΑ, Μπήτρος (ο αριθμός θα αυξηθεί με τη δημοσιοποίηση όλων των αποτελεσμάτων).

H «επόμενη μέρα»

To πρώτο τρίμηνο ξεκίνησε ανοδικά για πολλές εισηγμένες εταιρείες, τουλάχιστον σε ότι αφορά τις λειτουργικές τους επιδόσεις. (βλέπε σχετικά πρόσφατο δημοσίευμα του Euro2day.gr). Παρόλα αυτά, πέρα από τις λίγες ελληνικές εταιρείες που πλήττονται άμεσα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, το περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας που επικρατεί στο διεθνές περιβάλλον εμποδίζει τις διοικήσεις των εταιρειών να προχωρήσουν σε ασφαλείς προβλέψεις για την πορεία των επόμενων εννέα μηνών του έτους.