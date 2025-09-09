Metlen: Πώς είδε τα αποτελέσματα εξαμήνου η NBG Securities

Μεικτά χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα εξαμήνου της Metlen η Εθνική Χρηματιστηριακή, ενώ επισημαίνει τις θετικές προοπτικές του β' εξαμήνου σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση outperform με τιμή-στόχο στα 61 ευρώ.

Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι η εισηγμένη εμφάνισε επιδόσεις-ρεκόρ στις ΑΠΕ και στον τομέα κοινής ωφέλειας, με τα μεγέθη να επιβαρύνονται από έκτακτη ζημιά στα EBIΤDA ύψους 132 εκατ. ευρώ του κλάδου ενέργειας στη Βρετανία (Protos project).

Σημειώνει δε ότι τα αποτελέσματα εξαμήνου θέτουν ισχυρά θεμέλια για ισχυρές επιδόσεις και στο υπόλοιπο της χρονιάς, με τα συνολικά EBITDA του 2025 να προβλέπεται ότι θα υπερβούν το ορόσημο του 1 δισ. ευρώ.