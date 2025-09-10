Vidavo: Από 12/9 σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Η εταιρεία VIDAVO Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 12/9/2025, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 189.443 νέων άυλων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (οι «Νέες Μετοχές») της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1,05 ευρώ Ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (η «Αύξηση»), όπως αποφασίσθηκε από την 24/6/2025 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Την Τρίτη, 9/9/2025 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού για την προσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου κατόπιν της μερικής κάλυψης της αύξησης.

Το Χρηματιστηρίου Αθηνών την Τετάρτη, 10/09/2025, ενέκρινε την ένταξη προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 189.443 Νέων Μετοχών.

Οι Νέες Μετοχές που προέκυψαν από την Αύξηση θα είναι πιστωμένες, κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).