#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΧΑ: Ποιες μετοχές μπαίνουν στους δείκτες Stoxx Emerging Markets

Τέσσερις ελληνικές μετοχές εισέρχονται στους δείκτες Stoxx. Οι αλλαγές θα λάβουν χώρα από το κλείσιμο της 19ης Σεπτεμβρίου.

ΧΑ: Ποιες μετοχές μπαίνουν στους δείκτες Stoxx Emerging Markets

Δημοσιεύθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:18

Τη νέα σύνθεση των δεικτών που καταρτίζει ανακοίνωσε η Stoxx, στο πλαίσιο τακτικής αναθεώρησης. 

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει η Optima στο πρωινό της report, η μετοχή της Eurobank εισέρχεται στον δείκτη STOXX Emerging Markets Large Cap. 

Παράλληλα, οι μετοχές των Τιτάν και ΔΑΑ προστίθενται στη σύνθεση του STOXX Emerging Markets Mid Cap ενώ ο τίτλος της Aktor προστίθεται στον STOXX Emerging Markets Small Cap. 

Οι αλλαγές θα λάβουν χώρα από το κλείσιμο της 19ης Σεπτεμβρίου.  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χρηματιστήριο: Σκανάρουν την «περιφέρεια» θεσμικοί και ΑΧΕΠΕΥ

Οι ελληνικές άμυνες στη διεθνή κρίση χρέους

Πέντε ελληνικά blue chips άνοιξαν τα χαρτιά τους στην Kepler Cheuvreux

Χρηματιστήριο: Οι προκλήσεις του φθινοπώρου μετά τα ρεκόρ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο