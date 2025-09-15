ΧΑ: Ποιες μετοχές μπαίνουν στους δείκτες Stoxx Emerging Markets

Τη νέα σύνθεση των δεικτών που καταρτίζει ανακοίνωσε η Stoxx, στο πλαίσιο τακτικής αναθεώρησης.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει η Optima στο πρωινό της report, η μετοχή της Eurobank εισέρχεται στον δείκτη STOXX Emerging Markets Large Cap.

Παράλληλα, οι μετοχές των Τιτάν και ΔΑΑ προστίθενται στη σύνθεση του STOXX Emerging Markets Mid Cap ενώ ο τίτλος της Aktor προστίθεται στον STOXX Emerging Markets Small Cap.

Οι αλλαγές θα λάβουν χώρα από το κλείσιμο της 19ης Σεπτεμβρίου.