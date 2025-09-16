Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το ομόλογο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1062η/16.9.2025 συνεδρίασή του αποφάσισε:

 Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση, έως 500.000 άυλων, κοινών, ονομαστικών ομολογιών της, στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.

Νωρίτερα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είχε ανακοινώσει την έκδοση νέου ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η διάρκειά του θα είναι επταετής, ενώ όπως επισημαίνει η εταιρεία, η έκδοση θα πραγματοποιηθεί με ελάχιστο ποσό προσφορών τα 350 εκατ. ευρώ.

 Την χορήγηση άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία «ΕOS Global Investors Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Επενδύσεων» για τη λειτουργία της ως Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4209/2013.

 Την έγκριση του αιτήματος της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ A.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.

 Την διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του ν.3371/2005, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας.

 Την διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «METLEN ENERGY & METALS A.Ε.» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του ν.3371/2005, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας.

 Τη διαγραφή της εταιρείας «DASK Capital Μ.Ι.Κ.Ε.» από το μητρώο παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων και από το μητρώο παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4557/2018.