ΟΔΔΗΧ: Στο 3,26% η απόδοση στην επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου

Ολοκληρώθηκε η επανέκδοση 10ετών ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου με επιτόκιο 3,625%, ύψους 250 εκατ. ευρώ και ημερομηνία λήξεως τη 15η Ιουνίου 2035.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 941 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 3,76%. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,26% από 3,24% της αντίστοιχης δημοπρασίας τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ημερομηνία διακανονισμού ορίσθηκε η Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers).

Σκοπός της επανέκδοσης ήταν η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων, όπως είχε ανακοινώσει ο ΟΔΔΗΧ.