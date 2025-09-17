#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΟΔΔΗΧ: Στο 3,26% η απόδοση στην επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου

Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 941 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 3,76%. Σκοπός της επανέκδοσης ήταν η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

ΟΔΔΗΧ: Στο 3,26% η απόδοση στην επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:36

Ολοκληρώθηκε η επανέκδοση 10ετών ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου με επιτόκιο 3,625%, ύψους 250 εκατ. ευρώ και ημερομηνία λήξεως τη 15η Ιουνίου 2035.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 941 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 3,76%. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,26% από 3,24% της αντίστοιχης δημοπρασίας τον περασμένο Φεβρουάριο. 

Ημερομηνία διακανονισμού ορίσθηκε η Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers).

Σκοπός της επανέκδοσης ήταν η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων, όπως είχε ανακοινώσει ο ΟΔΔΗΧ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το sell off στα μακροχρόνια ομόλογα έφτασε στην... Ιαπωνία

Εκδόσεις ομολόγων-μαμούθ από τα κράτη εν μέσω sell off

Επανέκδοση ομολόγου από τον ΟΔΔΗΧ

ΟΔΔΗΧ: Στο 1,97% ανέβηκε το επιτόκιο των 12μηνων εντόκων γραμματίων

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο