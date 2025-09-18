Berenberg: Ανεβάζει στα 61 ευρώ την τιμή-στόχο για τη Metlen

H Berenberg διατηρεί σύσταση «αγορά» για τη μετοχή του ελληνικού ομίλου, αυξάνοντας την τιμή-στόχο σε €61 από €59, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 25% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Οι αναλυτές της Berenberg αναδεικνύουν το συνεργατικό μοντέλο της Metlen, ανάμεσα στους κλάδους Ενέργειας και Μετάλλων, ως θεμέλιο της συνεχιζόμενης ισχυρής κερδοφορίας της εταιρείας.

Η Berenberg τονίζει το ρεκόρ κερδοφορίας που κατάφερε να καταγράψει η Μetlen για ακόμα ένα εξάμηνο, εξαιρουμένης της μη επαναλαμβανόμενης επίδοσης του MPP.

Με οδηγό την M Renewables και το επιτυχημένο Asset Rotation Model, και οι αναλυτές της Berenberg με τη σειρά τους, επανεπιβεβαίωσαν τον στόχο για EBITDA άνω του €1 δισ. που έθεσε η διοίκηση της Εταιρείας για το 2025, καθώς και τον μεσοπρόθεσμο στόχο για EBITDA στο επίπεδο των €2 δισ.