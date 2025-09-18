Μαθιός Πυρίμαχα: Διόρισε δυο ειδικούς διαπραγματευτές

Η εταιρεία με την επωνυμία ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε, με βάση την κείμενη νομοθεσία και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι συνήψε συμφωνίες Ειδικής Διαπραγμάτευσης με δύο (2) μέλη του Χ.Α.

Συγκεκριμένα, το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί της μετοχής της Εκδότριας Εταιρείας από:

Το Μέλος του Χ.Α. ''ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ''

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ'' Το Μέλος του Χ.Α. «ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ»

και όρισε ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης την 22/09/2025

Η Εκδότρια Εταιρεία έχει συνάψει, με βάση και τα οριζόμενα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με τις εταιρείες «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και «ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» με τους ακόλουθους βασικούς όρους:

1. Κάθε μία εκ των ανωτέρω χρηματιστηριακών εταιρειών αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές Ειδικής Διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο. Η Εκδότρια υποχρεούται, έναντι της παροχής της ανωτέρω υπηρεσίας, να καταβάλλει την προβλεπόμενη αμοιβή σε καθεμία εκ των συμβαλλομένων χρηματιστηριακών εταιρειών.

2. Η διάρκεια εκάστης σύμβασης Ειδικής Διαπραγμάτευσης έχει οριστεί σε ένα (1) έτος.