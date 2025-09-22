#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΔΑΑ: Ανεβάζει τον πήχη για τη μετοχή η UBS

Διατηρεί τη σύσταση «buy» για τη μετοχή, καθώς με βάση την τιμή-στόχο, το περιθώριο ανόδου για το ΔΑΑ υπερβαίνει το 8% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Δημοσιεύθηκε: 22 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:10

Τελ. Ενημ.: 22 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:11

Την αισιοδοξία της για τη μετοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) επαναβεβαιώνει η UBS, αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα €11,0 από €10,40 και επαναλαμβάνοντας τη σύσταση Buy.

Παρά την άνοδο 26% από τις αρχές του έτους, οι αναλυτές του οίκου εκτιμούν ότι η μετοχή έχει ακόμη περιθώρια ανόδου, καθώς παραμένει φθηνότερη σε σχέση με τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια που καλύπτει ο οίκος.

Ειδικότερα, με βάση την τιμή-στόχο, το περιθώριο ανόδου για το ΔΑΑ υπερβαίνει το 8% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η UBS προβλέπει ότι το EBITDA του ΔΑΑ θα αυξάνεται με ρυθμό περίπου 6% ετησίως την περίοδο 2025-2028, από τα υψηλότερα στον κλάδο. Κλειδί για την ανάπτυξη αυτή θεωρείται η ενίσχυση της επιβατικής κίνησης, με την Aegean Airlines να αυξάνει τον στόλο της κατά 40% μέχρι το 2029, ενώ το νέο North West Apron θα προσφέρει πρόσθετη χωρητικότητα.

Παράλληλα, ο ΔΑΑ αναμένεται να προσφέρει μερισματική απόδοση περίπου 6,5%, σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών peers (4%). Η αποδοτικότητα κεφαλαίων (ROCE) προβλέπεται στο 15%, την υψηλότερη στην Ευρώπη, ακόμη και με το αυξημένο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €1,2 δισ. έως το 2029.

Για το 2025, η UBS προβλέπει EBITDA €407 εκατ. (-7,4% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη €205 εκατ. (-13,1%), με την κερδοφορία να επιστρέφει σε ανοδική τροχιά το 2026. Η μετοχή διαπραγματεύεται στις 9,4 φορές EV/EBITDA 2026, χαμηλότερα από τον ιστορικό μέσο όρο του κλάδου (10 φορές).

Ως βασικούς κινδύνους η UBS αναφέρει πιθανή επιβράδυνση της ζήτησης λόγω μακροοικονομικού περιβάλλοντος, καθυστερήσεις στην εκτέλεση επενδύσεων και ρυθμιστικές παρεμβάσεις. Ωστόσο, τονίζει ότι η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας και η ισχυρή ρυθμιστική βάση του αεροδρομίου λειτουργούν ως ασπίδα. Η UBS καταλήγει ότι παρά τη θετική πορεία της μετοχής, ο ΔΑΑ διατηρεί «χώρο απογείωσης», με ελκυστικό συνδυασμό ανάπτυξης, μερισμάτων και αποτίμησης.

 

