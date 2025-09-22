Trade Estates: Περιθώριο ανόδου άνω του 26% βλέπει η Eurobank Equities

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Trade Estates, στα 2,23 από 2,15 ευρώ δίνει η Eurobank Equities, σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση "buy".

Με βάση την τιμή-στόχο, η χρηματιστηριακή αναμένει απόδοση άνω του 26,1% που, σε συνδυασμό με την εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 8%, οδηγεί σε συνολική αναμενόμενη απόδοση 34,1%.

Η Eurobank σημειώνει τα ισχυρά αποτελέσματα τριμήνου, προβλέποντας ότι τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) θα ανέλθουν στα 19 εκατ. ευρώ στο σύνολο της χρήσης - πάνω 44% από την προηγούμενη εκτίμηση και από τα 15,2% το 2024 - θέτοντας το πλαίσιο για ισχυρότερες κεφαλαιακές διανομές.

Η χρηματιστηριακή βλέπει μέση ετήσια άνοδο των εσόδων από ενοίκια κατά 9% ως το 2029, με άνοδο τόσο από αυξήσεις ενοικίων λόγω πληθωρισμού όσο και από νέες προηθήκες ακινήτων.