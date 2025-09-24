#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στόχος του συνεδρίου είναι η υποστήριξη της πρόσβασης των εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης σε επενδυτικά κεφάλαια.

Στις 5 Νοεμβρίου το ATHEX Small Cap Conference, οι 20 εισηγμένες που συμμετέχουν

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:19

Το Χρηματιστήριο Αθηνών διοργανώνει, για μία ακόμα χρονιά, το επενδυτικό συνέδριο “ΑΤΗΕΧ Small Cap Conference 2025”, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, από τις 09:00 έως τις 18:00, στο ξενοδoχείο Royal Olympic Hotel, στην Αθήνα.  

Στόχος του συνεδρίου είναι η υποστήριξη της πρόσβασης των εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης σε επενδυτικά κεφάλαια. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εισηγμένες εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης θα  πραγματοποιήσουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές, μέσα από τις οποίες θα έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν τη δυναμική τους, να ενισχύσουν την εξωστρέφεια και την αναγνωρισιμότητά τους, και να προσελκύσουν το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας. 

Οι (20) εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο “ΑΤΗΕΧ Small Cap Conference 2025” είναι οι ακόλουθες: 

ALPHATRUST ANDROMEDA, AS COMPANY, ELTON GROUP, EUROPEAN INNOVATION SOLUTIONS S.A. INTERLIFE, KIRIACOULIS GROUP, LOULIS FOOD INGREDIENTS, MEDITERRA, MOTODYNAMICS, N. VARVERIS-MODA BAGNO, ONYX, ORILINA PROPERTIES, PAPOUTSANIS, PERFORMANCE TECHNOLOGIES, PETROS PETROPOULOS, QUALITY & RELIABILITY, REAL CONSULTING, REVOIL, SOFTWEΒ, UNIBIOS

