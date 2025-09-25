Aegean: Στα 19,4 ευρώ ανεβάζει τον πήχη για τη μετοχή η NBG Securities

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Aegean, στα 19,4 από 19,2 ευρώ δίνει η NBG Securities σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση outperform.

Το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα στο ταμπλό κινείται στο 42%.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα εξαμήνου ήταν «αξιοπρεπή», με στήριξη από τις ευνοϊκές συνθήκες στον ελληνικό τουρισμό, παρά τη σχετικά αδύναμη λειτουργική απόδοση στο δεύτερο τρίμηνο.

Πλέον, υποθέτοντας ότι το δεύτερο εξάμηνο θα εμφανιστεί ακόμη καλύτερο, λόγω θετικών τάσεων στη ζήτηση, η χρηματιστηριακή προβλέπει ότι τα EBIΤDA και τα καθαρά κέρδη της εταιρείας στο σύνολο της φετινής χρήσης θα αυξηθούν κατά 6,5% και 13,4% στα 431,5 και τα 147,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, με τα καθαρά κέρδη να ενισχύονται και από κέρδη 20 εκατ. ευρώ, λόγω της ενίσχυσης του ευρώ.

Παράλληλα, σημειώνει ότι οι προοπτικές ως το 2027 προδιαγράφονται θετικές, με εκτιμώμενη άνοδο των κερδών προ φόρων κατά 4,5% ετησίως και των κερδών ανά μετοχή κατά 5,8% ετησίως.

Η NBG εκτιμά ότι η Αegean θα διατηρήσει τη γενναιόδωρη πολιτική μερισμάτων, λόγω της ισχυρής παραγωγής ελεύθερων ταμειακών ροών. Ειδικότερα για το 2025, προβλέπει μερισματική απόδοση 6,6%.