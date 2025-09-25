#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Placement για το 5,09% της Aktor, ποιος πούλησε

Πέρασαν μέσω του ΧΑ δυο πακέτα για συνολικά 10.383.723 μετοχές, με την συνολική αξία της συναλλαγής να ανέρχεται στα 74,26 εκατ. ευρώ. Οι πληροφορίες για τον πωλητή.

Placement για το 5,09% της Aktor, ποιος πούλησε

Δημοσιεύθηκε: 25 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:46

Μέσω δυο πακέτων πραγματοποιήθηκε placement στη μετοχή της Aktor, με το 5,09% της εισηγμένης να αλλάζει χέρια. 

Ειδικότερα, πέρασαν μέσω του ΧΑ δτο πακέτα για συνολικά 10.383.723 μετοχές, με την συνολική αξία της συναλλαγής να ανέρχεται στα 74,26 εκατ. ευρώ

Τα πακέτα πέρασαν στην τιμή των 7,2 ευρώ, σημαντικά χαμηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα του τίτλου στο ταμπλό. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, πωλητής ήταν η Intracom, η οποία με βάση το τελευταίο μετοχολόγιο, είχε ποσοστό 5,09% στην εισηγμένη.  

Αγοραστής, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι βασικός μέτοχος της Aktor. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ιntracom: Ανακοίνωσε την πώληση των 10,38 εκατ. μετοχών της Aktor

Αρανίτης (Aktor): Συνεργασία κράτους και κατασκευαστικών για τα έργα νέας γενιάς

Αν. Αρανίτης (Aktor): Απαραίτητη η συνεργασία κράτους-κατασκευών για τα έργα νέας γενιάς

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Γιατί ενέκρινε την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο