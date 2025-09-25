Placement για το 5,09% της Aktor, ποιος πούλησε

Μέσω δυο πακέτων πραγματοποιήθηκε placement στη μετοχή της Aktor, με το 5,09% της εισηγμένης να αλλάζει χέρια.

Ειδικότερα, πέρασαν μέσω του ΧΑ δτο πακέτα για συνολικά 10.383.723 μετοχές, με την συνολική αξία της συναλλαγής να ανέρχεται στα 74,26 εκατ. ευρώ.

Τα πακέτα πέρασαν στην τιμή των 7,2 ευρώ, σημαντικά χαμηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα του τίτλου στο ταμπλό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, πωλητής ήταν η Intracom, η οποία με βάση το τελευταίο μετοχολόγιο, είχε ποσοστό 5,09% στην εισηγμένη.

Αγοραστής, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι βασικός μέτοχος της Aktor.