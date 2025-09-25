BofA: Τα τρία πειστικά μηνύματα που έστειλαν οι ελληνικές τράπεζες

Σαφώς θετικό ήταν το κλίμα για τις τράπεζες στο ετήσιο συνέδριο της Bank of America (BofA) για τον ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό κλάδο, με τους αναλυτές να τονίζουν ότι η κερδοφορία των ελληνικών ομίλων παραμένει σε τροχιά βελτίωσης και ότι οι προοπτικές για ακόμη πιο γενναιόδωρες διανομές μερισμάτων και buybacks τα επόμενα χρόνια είναι ισχυρές. Στο πιο πρόσφατο report του οίκου, οι τιμές-στόχοι για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών ήταν για τη Eurobank τα €4,45, από €4,36 προηγουμένως με σύσταση Buy, για την Εθνική Τράπεζα σύσταση Neutral με νέα τιμή-στόχο στα €12,81 (από €12,11), η Alpha Bank σύσταση Buy με τιμή-στόχο στα €3,89 από €3,59 και, τέλος, η Τράπεζα Πειραιώς, με νέα τιμή-στόχο τα €7,78 (από €6,88), παραμένει επίσης σε σύσταση αγοράς (Buy).

Σύμφωνα με την BofA, οι ελληνικές τράπεζες μετέφεραν στους επενδυτές τρία βασικά μηνύματα:

Ισχυρή τάση αποτελεσμάτων: Η καθαρή επιτοκιακή επίδοση (NII) αναμένεται να συνεχίσει να ενισχύεται από το 2026, με τις προμήθειες να αυξάνονται με διψήφιους ρυθμούς και το κόστος κινδύνου να βελτιώνεται κατά 15-20 μ.β., ενώ τα λειτουργικά έξοδα παραμένουν απολύτως διαχειρίσιμα.

Υψηλές διανομές: Επιβεβαιώθηκαν οι στόχοι για pay-out 50%-60% το 2025, με την προοπτική να αυξηθεί περαιτέρω στη συνέχεια, κάτι που καθιστά τις ελληνικές τράπεζες από τις πιο ελκυστικές στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη.

Περαιτέρω περιθώριο ανάκαμψης: Η ελληνική αγορά έχει ανακτήσει μόλις το ένα τρίτο από τα περίπου €100 δισ. κεφαλαίου που χάθηκαν την προηγούμενη δεκαετία, στοιχείο που αφήνει σημαντικό χώρο για βελτίωση των αποτιμήσεων.

Η BofA υπογραμμίζει ότι η διάθεση των διεθνών επενδυτών παραμένει θετική, καθώς οι ελληνικοί όμιλοι παρουσιάζουν υγιή ισολογιστικά μεγέθη, υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα και ισχυρή κερδοφορία. Η εικόνα αυτή τοποθετεί τις ελληνικές τράπεζες σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές, όπου οι προκλήσεις (όπως το αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον στη Γερμανία ή οι πολιτικοί κίνδυνοι στη Γαλλία) παραμένουν εντονότερες.

Επιπλέον, οι Έλληνες τραπεζίτες εμφανίστηκαν αισιόδοξοι ότι η διατηρήσιμη αύξηση των προμηθειών και η ομαλοποίηση του κόστους κινδύνου θα επιτρέψουν ROTE σταθερά πάνω από το 12%-13%, ενισχύοντας το επενδυτικό αφήγημα. Σε αυτό το πλαίσιο, η BofA σημειώνει ότι η ελληνική αγορά παραμένει «ιστορία ανάκαμψης» με ουσιαστικό περιθώριο περαιτέρω ανόδου, τόσο σε επίπεδο αποτιμήσεων όσο και σε επενδυτικές αποδόσεις.