Real Consulting: Από 26/9 σε διαπραγμάτευση οι μετοχές στην κύρια αγορά του ΧΑ

Δημοσιεύθηκε: 25 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:11

Η Real Consulting ανακοινώνει ότι στις  25.9.2025 πραγματοποιήθηκε η διαγραφή του συνόλου των 21.500.000 μετοχών της εταιρείας «REAL CONSULTING» (εφεξής η «Εταιρεία») από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Η διαπραγμάτευση του συνόλου των 21.500.000 μετοχών της Εταιρείας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. θα ξεκινήσει την 26.09.2025.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι «REALCONS» με λατινική γραμματοσειρά.

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας ορίστηκε σε 5,14 ευρώ ανά μετοχή (ίση με την τιμή κλεισίματος της συνεδρίασης της 25.9.2025 της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α.).

Η Διοίκηση της Εταιρείας διαβεβαιώνει ότι θα καταβάλει με συνέπεια κάθε προσπάθεια για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

