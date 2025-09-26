Μουζάκης: Από 30 Σεπτεμβρίου σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές

Ανακοινώνεται ότι στις 11 Σεπτεμβρίου 2025 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχοντας λάβει και εγκρίνει αιτήματα μετατροπής Ομολογιών κατά την περίοδο οικειοθελούς μετατροπής σύμφωνα με το Πρόγραμμα του από 06.08.2025 εκδοθέντος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «ΜΟΔ»), διαπίστωσε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά €4.464.761,70, λόγω μετατροπής συνολικά 6.713.932 Ομολογιών, οι οποίες σύμφωνα με τον προκαθορισμένο λόγο μετατροπής (10 Ομολογίες προς 9,5 νέες μετοχές) αντιστοιχούν σε 6.378.231 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,70 έκαστη.

Η ανωτέρω αύξηση πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 11.09.2025 συνεδρίασή του και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με την υπ' αριθμ. 3761842/24.09.2025 σχετική ανακοίνωση.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 26 Σεπτεμβρίου 2025 ενέκρινε την εισαγωγή των ως άνω 6.378.231 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, λόγω μετατροπής των ως άνω6.713.932 Ομολογιών, σύμφωνα με την απόφαση της από 16.08.2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και την από 08.05.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης ορίσθηκε η 30η Σεπτεμβρίου 2025 και από την ίδια ημερομηνία οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις Μερίδες και τους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).