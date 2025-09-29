«Βγαίνει» long για Ελλάδα η JP Morgan

Η Ελλάδα συνεχίζει να κερδίζει έδαφος στις διεθνείς αγορές, με την JP Morgan να υπογραμμίζει στη νέα της ανάλυση (Global Fixed Income Markets Weekly, 27 Σεπτεμβρίου 2025) ότι τα ελληνικά κρατικά ομόλογα παραμένουν από τις πλέον ελκυστικές επιλογές στην Ευρωζώνη.

Ο αμερικανικός οίκος προτείνει ξεκάθαρα long θέση στα 10ετή ελληνικά ομόλογα έναντι των ισπανικών, επισημαίνοντας ότι η χώρα συνδυάζει ισχυρά μακροοικονομικά θεμελιώδη, πολιτική σταθερότητα και ανταγωνιστικές αποτιμήσεις.

Η JP Morgan σημειώνει ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αξιόπιστες οικονομίες της περιφέρειας, χάρη στη σταθερή αποκλιμάκωση του χρέους, στη διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων και στον ανθεκτικό ρυθμό ανάπτυξης που για το 2025 προβλέπεται κοντά στο 2,3%, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Η εικόνα αυτή ενισχύεται από τις πρόσφατες αναβαθμίσεις των διεθνών οίκων, που φέρνουν την Ελλάδα όλο και πιο κοντά στο επίπεδο Α-επενδυτικής βαθμίδας, στοιχείο που διευρύνει τη δεξαμενή θεσμικών επενδυτών.

Παράλληλα, σε αντίθεση με άλλες χώρες της περιφέρειας όπως η Ιταλία και η Γαλλία, η Ελλάδα εμφανίζει σπάνια πολιτική σταθερότητα, με ισχυρή κυβερνητική πλειοψηφία και μια στρατηγική ατζέντα που στηρίζεται σε επενδύσεις, ιδιωτικοποιήσεις και αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Παρά τα θετικά θεμελιώδη, τα ελληνικά ομόλογα έχουν υποαποδώσει το τελευταίο διάστημα, κυρίως στη δεκαετία, και συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με discount έναντι της Ισπανίας. Η JP Morgan θεωρεί ότι αυτό συνιστά σημαντική ευκαιρία τοποθέτησης, καθώς η διαφορά αποδόσεων δεν αντανακλά την πραγματική βελτίωση της ελληνικής οικονομίας.

Η θετική απόδοση μετακύλισης περίπου μισής μονάδας βάσης σε τριμηνιαία βάση ενισχύει την ελκυστικότητα των ελληνικών τίτλων για θεσμικούς επενδυτές. Για τον λόγο αυτό, ο οίκος διατηρεί στρατηγική υπερεπένδυσης στην Ελλάδα σε σχέση με άλλους εκδότες της Ευρωζώνης, αξιοποιώντας και σχήματα «credit fly» έναντι Γαλλίας, Ιταλίας και Γερμανίας.

Το βασικό μήνυμα της JP Morgan είναι σαφές: η Ελλάδα έχει μετατραπεί από τον «αδύναμο κρίκο» της προηγούμενης δεκαετίας σε αξιόπιστη και αποδοτική επιλογή στην Ευρωζώνη. Με δεδομένο ότι η αγορά εξακολουθεί να την τιμολογεί με έκπτωση έναντι άλλων χωρών της περιφέρειας, όπως η Ισπανία, ο αμερικανικός οίκος βλέπει περιθώρια σημαντικής υπεραπόδοσης τους επόμενους μήνες.

Για την Αθήνα, η θετική αυτή αποτίμηση μεταφράζεται σε περαιτέρω μείωση του κόστους δανεισμού, ενίσχυση της εμπιστοσύνης των διεθνών επενδυτών και πρόσθετους πόρους για την επιτάχυνση της ανάπτυξης. Η συνολική εικόνα που σκιαγραφεί η JP Morgan αναδεικνύει την Ελλάδα ως μια ανερχόμενη επενδυτική ιστορία στην Ευρωζώνη. Η χώρα, στηριζόμενη σε υγιή θεμελιώδη, πολιτική σταθερότητα και ισχυρή προοπτική ανάπτυξης, προσφέρει σήμερα στους επενδυτές έναν συνδυασμό απόδοσης, ασφάλειας και προοπτικής που δύσκολα συναντάται σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές.