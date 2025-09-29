#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΓΕΚ Τέρνα: Πώς κατανεμήθηκαν οι ομολογίες από την Δημόσια Προσφορά

350.000 ομολογίες λη το 70,00% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές.

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:53

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 25.09.2025, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατέθηκαν συνολικά 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €500 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση, που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €1.192,47 εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 2,4 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 15.251. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,20% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,20% ετησίως.

Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 3,20%, είναι οι εξής:

α) 350.000 Ομολογίες (70,00% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 587.471 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε 59,58% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση) και

β) 150.000 Ομολογίες (30,00% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 605.000 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 24,79% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση).

Επίσης, από τις 150.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 52.000 Ομολογίες ως ακολούθως:

  • ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ: 12.435
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 11.305
  • ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK: 11.304
  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 11.304
  • ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK: 5.652

Σύνολο: 52.000

