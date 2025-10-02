Οι 31 εισηγμένες με «γεμάτα ταμεία» 2,5 δισ. ευρώ

Πάνω από 2,5 δισ. ευρώ «λιμνάζουν» στα ταμεία 31 εισηγμένων, καθώς οι συγκεκριμένες εταιρείες εμφάνισαν στις εξαμηνιαίες λογιστικές τους καταστάσεις αρνητικό καθαρό δανεισμό, δηλαδή τα ταμειακά τους διαθέσιμα και τα χρηματοοικονομικά τους χαρτοφυλάκια υπερέβαιναν το σύνολο των υποχρεώσεών τους προς τράπεζες και μισθώσεις.

Η ύπαρξη αρνητικού καθαρού δανεισμού (ή διαφορετικά θετικού καθαρού ταμείου) αποτελεί ένδειξη πολύ ισχυρής -έως και υπερβάλλουσας- ρευστότητας και το στοιχείο αυτό εκλαμβάνεται θετικά από την επενδυτική κοινότητα, καθώς θεωρείται πως υπάρχουν περιθώρια για διαχείριση ενδεχόμενων κρίσεων, για υλοποίηση επενδύσεων και για χρηματικές διανομές προς τους μετόχους.

Η καπνοβιομηχανία Καρέλιας εμφάνισε στις 30/6/2025 θετικό καθαρό ταμείο της τάξεως των 819,3 εκατ. ευρώ (θα μπορούσε να δημιουργήσει από μόνη της… ΑΕΔΑΚ), ποσό που αυξάνεται από έτος σε έτος και για το οποίο η διοίκηση της εισηγμένης δεν φαίνεται να έχει κάποιο συγκεκριμένο τρόπο χρησιμοποίησής του.

H Jumbo (309,8 εκατ. ευρώ θετικό ταμείο) προτίθεται να διατηρήσει μια ρευστότητα σχετικά κοντά σε αυτά τα επίπεδα, ενώ με τις λειτουργικές ταμειακές ροές που παράγει κάθε χρόνο θα χρηματοδοτεί επενδύσεις και μερίσματα προς τους μετόχους της.

Μεγάλο ζητούμενο για την αγορά είναι το πώς θα εκμεταλλευθεί την υπερβάλλουσα ρευστότητά της η Ελλάκτωρ, ερώτημα που ισχύει και για την Intracom Συμμετοχών.

Ανοδική πορεία από χρόνο σε χρόνο εμφανίζει και το θετικό καθαρό ταμείο των Πλαστικών Κρήτης (135,5 εκατ. στις 30/6/2025). Είχαν γίνει κατά το παρελθόν κάποιες σκέψεις για ενδεχόμενες αγορές στο χώρο των ακινήτων, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη επί του πεδίου.

Οι αναλυτές θεωρούν ότι τα 118,2 εκατ. που «λιμνάζουν» στον ΟΛΠ είναι υπερβολικά και δεν δικαιολογούνται από το πρόγραμμα επενδύσεων που έχει ανακοινώσει η εισηγμένη εταιρεία. Ο ΟΛΘ θα χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμά του για να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό του πρόγραμμα.

Οι εταιρείες Profile και Alter Ego Media έχουν ανακοινώσει τις προθέσεις τους να προχωρήσουν σε εξαγορές (η δεύτερη το έχει ήδη πράξει μετά την 30η Ιουνίου, η πρώτη αναμένεται να προχωρήσει σε ανακοινώσεις εντός του έτους), ενώ επιλεκτικές επιθετικές κινήσεις σχεδιάζει και η Performance Technologies.

Ενδεχόμενες εξαγορές εξετάζουν επίσης στο χώρο της πληροφορικής τόσο η Real Consulting, όσο και η Ίλυδα.

Για λόγους ασφαλείας, αλλά και για ενδεχόμενες εξαγορές χρησιμοποιεί τη ρευστότητά της η AS Company, ενώ η Centric διαθέτει ένα αποδοτικό χρηματοοικονομικό χαρτοφυλάκιο, μέχρις ότου αποφασίσει να προχωρήσει σε άλλες επενδυτικές τοποθετήσεις.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών εισπράττει μερίσματα από τη θυγατρική ΑΔΜΗΕ, τα οποία και διανέμει στους μετόχους της.

H Mevaco θα χρησιμοποιήσει τη ρευστότητά της προκειμένου να χρηματοδοτήσει επενδυτικό σχέδιο ύψους δέκα εκατ. ευρώ (νέα μονάδα με αιχμή τον αμυντικό εξοπλισμό). Η EIS (πρώην Ευρωσύμβουλοι, θα αποκτήσει επιπλέον ρευστότητα μέσα από την πώληση του ακινήτου της στη Θεσσαλονίκη) αναζητεί εξαγορές-συμμετοχές προκειμένου να υλοποιήσει το νέο στρατηγικό της σχεδιασμό, ενώ ΕΧΑΕ και Interlife χρησιμοποιούν το ταμείο τους για εποπτικούς λόγους (δείκτες φερεγγυότητας).