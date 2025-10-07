Οι πέντε κινήσεις του Euronext για ενίσχυση της ΕΧΑΕ

Tο δέλεαρ της ένταξης της εγχώριας αγοράς σε ένα δίκτυο με πάνω από 1.800 εισηγμένες εταιρείες, με συνολική χρηματιστηριακή αξία που υπερβαίνει τα €6 τρισ. προβάλει το Euronext με τη δημόσια πρόταση για την EXAE. Όπως υποστηρίζει με την ένταξη θα:

Ενσωματώσει την ΑΤΗΕΧ στη μεγαλύτερη δεξαμενή ρευστότητας στην Ευρώπη: Η Euronext μέσω του ενιαίου βιβλίου εντολών και την υποστήριξη της ενιαίας πλατφόρμας συναλλαγών «Optiq®», θα ενισχύσει την πρόσβαση της ελληνικής χρηματοπιστωτικής αγοράς στη μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή δεξαμενή ρευστότητας.

Ενισχύσει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις ελληνικές επιχειρήσεις: Η Ελλάδα θα καταστεί κεντρικός κόμβος για εισαγωγές μετοχών υπό εναρμονισμένο πλαίσιο, προσφέροντας μεγαλύτερη κλίμακα, ορατότητα και πρόσβαση σε Ευρωπαϊκή ρευστότητα. Η Euronext θα ενισχύσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του πανευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος προετοιμασίας για δημόσια εγγραφή «IPOready» και θα παρέχει πλατφόρμα για την εισαγωγή ελληνικών εταιρειών σε ομολογιακές εκδόσεις, διευρύνοντας τις πηγές χρηματοδότησής τους.

Τοποθετήσει την ΑΤΗΕΧ ως κόμβο της Euronext στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Ως μέλος του Ομίλου Euronext, η ΑΤΗΕΧ θα ηγηθεί της αναπτυξιακής πορείας της Euronext στην περιοχή, δημιουργώντας στην Αθήνα ένα κόμβο για την εισαγωγή εταιρειών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Δημιουργήσει μία ενιαία μετα-συναλλακτική υποδομή: Η Euronext βασίζεται σε έναν ενιαίο φορέα εκκαθάρισης, ο οποίος εκκαθαρίζει όλες τις ευρωπαϊκές ροές των αγορών της, τόσο για προϊόντα μετρητών όσο και για παράγωγα. Στο πλαίσιο ενός ενοποιημένου Ομίλου, η Euronext σκοπεύει να επεκτείνει την Euronext Clearing ώστε να καλύπτει και τους ελληνικούς τίτλους. Η Euronext επιδιώκει επίσης να θέσει την Euronext Securities ως το προτιμώμενο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (CSD) για την Ευρώπη. Με την προγραμματιζόμενη απόκτηση της ΑΤΗΕΧ, η Euronext θα επεκτείνει την πλατφόρμα CSD της και θα ενοποιήσει περαιτέρω την ευρωπαϊκή μετασυναλλακτική αγορά.

Ξεκλειδώσει μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόxους: Η πρόταση της Euronext προσφέρει μία ελκυστική ευκαιρία στους μετόχους της ΑΤΗΕΧ να γίνουν επενδυτές σε ένα κορυφαίο πανευρωπαϊκό όμιλο, αποκομίζοντας οφέλη από την ενσωμάτωσή της στο οικοσύστημα της Euronext. Το μοναδικό και αποδεδειγμένο ιστορικό της Euronext στην παροχή σημαντικών ωφελειών σε κάθε χρηματοπιστωτική υποδομή που έχει εντάξει στο χαρτοφυλάκιό της, τα τελευταία χρόνια, αντικατοπτρίζεται στην εντυπωσιακή απόδοση της μετοχής της, η οποία έχει αυξηθεί πάνω από 600% από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο το 2014. Επιπλέον, μετά την ενσωμάτωση στον δείκτη CAC 40®, οι μετοχές Euronext παρέχουν σημαντικά οφέλη ρευστότητας.