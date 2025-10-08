JP Morgan: Εισροές και εκροές μετά την αναβάθμιση του ΧΑ

Η Ελλάδα θα προαχθεί σε καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς (Developed Market - DM) στις 21 Σεπτεμβρίου όπως γνωστοποίησε χθες ο οίκος FTSE Russell και η JP Morgan καταθέτει τις εκτιμήσεις της για τις εισροές και εκροές κεφαλαίων.

Επί του παρόντος, υπάρχουν 33 ελληνικές εταιρείες στον FTSE Emerging Market All Cap Index (29 στο Standard segment και 4 στο Small segment).

Η JP Morgan εκτιμά ότι 29 εταιρείες θα είναι επιλέξιμες για ένταξη στον FTSE Developed Market Index (8 στο Standard segment και 21 στο Small segment).

Εκτιμούμε εκροή ύψους 2,84 δισ. δολαρίων από τα ETF που ακολουθούν τον FTSE EM Index και εισροή ύψους 2,7 δισ. δολαρίων από τα ETF που ακολουθούν τον FTSE DM Index, με αποτέλεσμα καθαρή παθητική εκροή περίπου 112,8 εκατ. δολαρίων από την Ελλάδα.

Το εκτιμώμενο βάρος της Ελλάδας στον FTSE DM All Cap Ex-US αναμένεται να είναι περίπου 0,27%, μειωμένο από περίπου 0,70% στον FTSE EM All Cap Index.

Αναλυτικά τα στοιχεία για κάθε μετοχή:

EUROBANK

EM Weight: 0,095% → DM Weight: 0,037%

Εκροή: -388,1 εκατ.

Εισροή: +379,1 εκατ.

Καθαρή ροή: -9,0 εκατ.

ETE

EM Weight: 0,123% → DM Weight: 0,047%

Εκροή: -500,0 εκατ.

Εισροή: +511,6 εκατ.

Καθαρή ροή: +11,7 εκατ.

Τράπεζα Πειραιώς

EM Weight: 0,088% → DM Weight: 0,034%

Εκροή: -359,7 εκατ.

Εισροή: +368,1 εκατ.

Καθαρή ροή: +8,4 εκατ.

Alpha Βank

EM Weight: 0,086% → DM Weight: 0,033%

Εκροή: -349,9 εκατ.

Εισροή: +358,1 εκατ.

Καθαρή ροή: +8,2 εκατ.

ΟΠΑΠ

EM Weight: 0,038% → DM Weight: 0,015%

Εκροή: -156,5 εκατ.

Εισροή: +160,1 εκατ.

Καθαρή ροή: +3,6 εκατ.

OTE

EM Weight: 0,027% → DM Weight: 0,010%

Εκροή: -107,9 εκατ.

Εισροή: +110,4 εκατ.

Καθαρή ροή: +2,5 εκατ.

ΔΕΗ

EM Weight: 0,029% → DM Weight: 0,011%

Εκροή: -116,8 εκατ.

Εισροή: +119,5 εκατ.

Καθαρή ροή: +2,7 εκατ.

Jumbo

EM Weight: 0,036% → DM Weight: 0,014%

Εκροή: -146,2 εκατ.

Εισροή: +149,6 εκατ.

Καθαρή ροή: +3,4 εκατ.

Τράπεζα Κύπρου

EM Weight: 0,030% → DM Weight: 0,011%

Εκροή: -120,6 εκατ.

Εισροή: +98,4 εκατ.

Καθαρή ροή: -22,2 εκατ.

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

EM Weight: 0,008% → DM Weight: 0,003%

Εκροή: -34,0 εκατ.

Εισροή: +27,7 εκατ.

Καθαρή ροή: -6,3 εκατ.

Motor Oil

EM Weight: 0,018% → DM Weight: 0,007%

Εκροή: -73,3 εκατ.

Εισροή: +59,8 εκατ.

Καθαρή ροή: -13,5 εκατ.

ΤΙΤΑΝ

EM Weight: 0,015% → DM Weight: 0,006%

Εκροή: -59,9 εκατ.

Εισροή: +48,9 εκατ.

Καθαρή ροή: -11,0 εκατ.

Cenergy Holdings

EM Weight: 0,009% → DM Weight: 0,003%

Εκροή: -35,5 εκατ.

Εισροή: +29,0 εκατ.

Καθαρή ροή: -6,5 εκατ.

HelleniQ Energy

EM Weight: 0,008% → DM Weight: 0,003%

Εκροή: -32,3 εκατ.

Εισροή: +26,4 εκατ.

Καθαρή ροή: -5,9 εκατ.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

EM Weight: 0,017% → DM Weight: 0,007%

Εκροή: -69,8 εκατ.

Εισροή: +57,0 εκατ.

Καθαρή ροή: -12,8 εκατ.

Viohalco

EM Weight: 0,004% → DM Weight: 0,001%

Εκροή: -15,0 εκατ.

Εισροή: +12,2 εκατ.

Καθαρή ροή: -2,8 εκατ.

Optima Bank

EM Weight: 0,017% → DM Weight: 0,007%

Εκροή: -70,4 εκατ.

Εισροή: +57,4 εκατ.

Καθαρή ροή: -12,9 εκατ.

ΑΚΤΟR

EM Weight: 0,005% → DM Weight: 0,002%

Εκροή: -20,6 εκατ.

Εισροή: +16,8 εκατ.

Καθαρή ροή: -3,8 εκατ.

Lamda Development

EM Weight: 0,007% → DM Weight: 0,003%

Εκροή: -26,6 εκατ.

Εισροή: +21,7 εκατ.

Καθαρή ροή: -4,9 εκατ.

Aegean Airlines

EM Weight: 0,006% → DM Weight: 0,002%

Εκροή: -23,7 εκατ.

Εισροή: +19,3 εκατ.

Καθαρή ροή: -4,4 εκατ.

OΛΠ

EM Weight: 0,003% → DM Weight: 0,001%

Εκροή: -12,6 εκατ.

Εισροή: +10,3 εκατ.

Καθαρή ροή: -2,3 εκατ.

ElvalHalcor

EM Weight: 0,002% → DM Weight: 0,001%

Εκροή: -7,8 εκατ.

Εισροή: +6,4 εκατ.

Καθαρή ροή: -1,4 εκατ.

Σαράντης

EM Weight: 0,004% → DM Weight: 0,001%

Εκροή: -15,5 εκατ.

Εισροή: +12,7 εκατ.

Καθαρή ροή: -2,9 εκατ.

Quest Holdings

EM Weight: 0,002% → DM Weight: 0,001%

Εκροή: -8,3 εκατ.

Εισροή: +6,8 εκατ.

Καθαρή ροή: -1,5 εκατ.

Intralot

EM Weight: 0,003% → DM Weight: 0,001%

Εκροή: -13,4 εκατ.

Εισροή: +10,9 εκατ.

Καθαρή ροή: -2,5 εκατ.

ΑΔΜΗΕ

EM Weight: 0,002% → DM Weight: 0,001%

Εκροή: -15,7 εκατ.

Εισροή: +12,8 εκατ.

Καθαρή ροή: -2,9 εκατ.

ΕΥΔΑΠ

EM Weight: 0,003% → DM Weight: 0,001%

Εκροή: -12,0 εκατ.

Εισροή: +9,8 εκατ.

Καθαρή ροή: -2,2 εκατ.

Autohellas

EM Weight: 0,002% → DM Weight: 0,001%

Εκροή: -9,6 εκατ.

Εισροή: +7,6 εκατ.

Καθαρή ροή: -2,0 εκατ.

Ellaktor

EM Weight: 0,001% → DM Weight: 0,000%

Εκροή: -3,0 εκατ.

Εισροή: +2,5 εκατ.

Καθαρή ροή: -0,6 εκατ.

EXAE

EM Weight: 0,004% → DM Weight: 0,002%

Εκροή: -14,9 εκατ.

Εισροή: +0 εκατ.

Καθαρή ροή: -14,9 εκατ.

Ideal Holdings

EM Weight: 0,002% → DM Weight: 0,001%

Εκροή: -7,8 εκατ.

Εισροή: +0 εκατ.

Καθαρή ροή: -7,8 εκατ.

Intracom Holdings

EM Weight: 0,002% → DM Weight: 0,001%

Εκροή: -7,5 εκατ.

Εισροή: +0 εκατ.

Καθαρή ροή: -7,5 εκατ.

Fourlis Holdings

EM Weight: 0,002% → DM Weight: 0,001%