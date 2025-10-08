Η Intralot εξόφλησε ομολογιακό δάνειο 100 εκατ. ευρώ του 2024

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο ότι την 8 Οκτωβρίου 2025, προέβη στην ολοσχερή εξόφληση, κατά κεφάλαιο, έξοδα και τόκους, του από 27 Μαρτίου 2024 Ομολογιακού Δανείου (εκταμιευθέντος την 28/03/2024) ύψους κατά συνολικό αρχικό κεφάλαιο €100,000,000.
Οι αρχικοί ομολογιούχοι δανειστές ήταν η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, η ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA, η ATTICA BANK και η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, και εκπρόσωπος των ομολογιούχων η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.