Jefferies: Η Ελλάδα ανεβάζει στροφές, καλύτερα ΓΕΚ Τέρνα παρά... Nvidia

Η Jefferies βλέπει μια Ελλάδα με σταθερά πλεονάσματα, ψηφιακή διακυβέρνηση, επενδυτική αυτοπεποίθηση και τράπεζες που ξαναπαίρνουν μπροστά. Η χώρα περνά πλέον στη «φάση επιτάχυνσης», όπως αναφέρει η Jefferies στο τελευταίο GREED & Fear, με την οικονομία να καταγράφει διατηρήσιμη ανάπτυξη, τη δημοσιονομική εικόνα να ενισχύεται και την αγορά κεφαλαίων να προσελκύει διεθνές ενδιαφέρον.

Το report χαρακτηρίζει την Ελλάδα ως το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα ανάκαμψης της Ευρωζώνης, επισημαίνοντας ότι η χώρα «έχει αφήσει οριστικά πίσω της τη δεκαετία της κρίσης».

Σε μια συμβολική κίνηση, η Jefferies αφαιρεί την Nvidia από το παγκόσμιο long-only χαρτοφυλάκιο και την αντικαθιστά με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αναγνωρίζοντας ότι τα ελληνικά assets στις υποδομές συνδυάζουν υψηλή ποιότητα, ορατότητα κερδών και στήριξη από τον κύκλο των επενδύσεων του RRF.

Σύσταση αγοράς

Η Jefferies, μέσω του αναλυτή Alexander Demetriou, διατηρεί σύσταση «buy» για όλες τις μετοχές, θεωρώντας ότι η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα (+11,1% ετησίως τον Αύγουστο) θα παραμείνει διπλάσια από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αντιπροσωπεύουν πλέον το 69% του MSCI Greece και έχουν δει τις μετοχές τους να αυξάνονται κατά 390% μέσα στην τελευταία τριετία. Το re-leveraging της οικονομίας, κατά τον οίκο, «έχει μόλις ξεκινήσει»: ο δείκτης καθαρές υποχρεώσεις/EBITDA για τις εισηγμένες είναι 0,45 φορές, ενώ η προβλεπόμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) φθάνει το 14,6% για το 2025.

Η χρηματοδότηση αφορά κυρίως εταιρικά δάνεια (περίπου 65% του χαρτοφυλακίου), με τα στεγαστικά να παραμένουν ελαφρώς αρνητικά και τα καταναλωτικά να αυξάνονται με 6,3% ετησίως. Ο λόγος δάνεια προς ΑΕΠ είναι 65%, επίπεδο που αφήνει σημαντικό χώρο για περαιτέρω χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Η Jefferies υπογραμμίζει ότι η εκρηκτική άνοδος του Γενικού Δείκτη+217% από το 2020 (από 657 μονάδες στις 2.083 μονάδες) δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της οικονομικής ανάκαμψης αλλά και της διεθνούς επανατοποθέτησης της ελληνικής αγοράς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Euronext, η οποία έλαβε ρυθμιστική έγκριση για να προχωρήσει σε προαιρετική δημόσια πρόταση για το Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX). Η πρόταση προβλέπει ανταλλαγή μιας μετοχής της Euronext για κάθε 20 μετοχές του ATHEX, με λήξη της περιόδου αποδοχής στις 17 Νοεμβρίου και ανακοίνωση αποτελεσμάτων στις 18 Νοεμβρίου.

Για τον οίκο, η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει ότι η ελληνική αγορά έχει επιστρέψει στο διεθνές ραντάρ και αποτελεί πλέον στόχο στρατηγικών επενδύσεων, καθώς ενσωματώνεται σταδιακά σε ένα ευρωπαϊκό οικοσύστημα κεφαλαιαγορών.

Χρέος από το 209% το 2020 στο 137% του ΑΕΠ το 2026

Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, που κορυφώθηκε στο 209,4% του ΑΕΠ το 2020, αναμένεται να μειωθεί στο 137,6% το 2026, κάτω από το ιταλικό, χάρη στα συνεχή πλεονάσματα και την αύξηση των εσόδων. Η Jefferies επισημαίνει ότι «το ελληνικό 10ετές ομόλογο διαπραγματεύεται πλέον κάτω από την Ιταλία και τη Γαλλία και αυτό είναι απολύτως λογικό». Ο δείκτης φορολογικά έσοδα προς ΑΕΠ έχει ενισχυθεί στο 28% το 2024 (από 24,5% το 2020), ενώ η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026.

Το RRF αποτελεί το καύσιμο της επόμενης φάσης

Από τα €17,7 δισ. δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF), μόλις €4,1 δισ. έχουν διοχετευθεί μέσω τραπεζών. Για την Jefferies, αυτό σημαίνει ότι η ήδη υψηλή πιστωτική ανάπτυξη της Ελλάδας έχει έρθει πριν καν ενεργοποιηθεί πλήρως το RRF, γεγονός που αφήνει μεγάλο «upside» για τα επόμενα δύο χρόνια. Η επενδυτική δαπάνη έχει αυξηθεί στο 15,1% του ΑΕΠ (από 11% το 2019), με στόχο την περαιτέρω προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Το report αναφέρει ότι η Αθήνα «ευθυγραμμίζεται πλήρως» με τις προτάσεις των Draghi και Letta για ευρωπαϊκή τραπεζική και κεφαλαιαγοράς ένωση, με χαρακτηριστική κίνηση τη στήριξη της συμμετοχής της UniCredit στην Alpha Bank (26%).