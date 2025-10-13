UBS: «Επιθετική αλλά μετρημένη» η εξαγορά της Eurolife από Eurobank

Ως μία κεφαλαιακά αποδοτική και στρατηγικά εύστοχη κίνηση χαρακτηρίζει η UBS την απόφαση της Eurobank να αποκτήσει το 80% της Eurolife FFH από τη Fairfax Financial Holdings, έναντι τιμήματος €813 εκατ. σε μετρητά.

Η επενδυτική τράπεζα διατηρεί σύσταση “Buy” για τη μετοχή με την τιμή-στόχο στα €4,10, από €3,64 προηγουμένως, εκτιμώντας ότι η συμφωνία θα είναι κερδοφόρα για τους μετόχους (EPS- και ROTE-accretive) ήδη από το 2026.

Η UBS υπολογίζει ότι η εξαγορά θα ενισχύσει τα καθαρά κέρδη και τα προ προβλέψεων αποτελέσματα (PPOP) της Eurobank κατά περίπου 5%, ενώ θα προσθέσει 100 μονάδες βάσης στον δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROTE).

Παράλληλα, η συνεισφορά των προμηθειών στα συνολικά έσοδα θα αυξηθεί σημαντικά -από 23% σήμερα σε περίπου 35%-, βελτιώνοντας τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα του εισοδηματικού προφίλ.

Η Eurolife είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ασφαλιστής ζωής στην Ελλάδα, με μερίδιο αγοράς 21% και εκτιμώμενα ασφαλιστικά έσοδα περί τα €600 εκατ. το 2025. Για τη Eurobank, η ενσωμάτωσή της σημαίνει κάθετη ολοκλήρωση του bancassurance μοντέλου και πλήρη αξιοποίηση της μεγάλης πελατειακής βάσης της τράπεζας.

Λογική αποτίμησης και κεφαλαιακή επίπτωση

Η UBS σημειώνει ότι η αποτίμηση της Eurolife σε P/BV 1,45 φορές θεωρείται «λογική και ρεαλιστική» για μια εταιρεία με ισχυρή κερδοφορία, υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE >20%) και σταθερές ταμειακές ροές. Η συναλλαγή αναμένεται να απορροφήσει περίπου 120 μονάδες βάσης κεφαλαίου (CET1), ωστόσο η Eurobank σχεδιάζει να κάνει χρήση του Danish capital compromise, που θα προσφέρει ουσιαστική κεφαλαιακή ανακούφιση και θα διατηρήσει τον δείκτη CET1 άνω του 13,5% μετά το deal. Η UBS εκτιμά ότι η εξαγορά δεν περιορίζει τη δυνατότητα υψηλών διανομών, ενώ αφήνει χώρο για επιλεκτικές εξαγορές σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο τα επόμενα έτη.

Η τράπεζα συγκρίνει την κίνηση της Eurobank με τη συμφωνία της Πειραιώς για την Εθνική Ασφαλιστική, τονίζοντας πως η Eurobank επέλεξε πλήρη ιδιοκτησία και εσωτερική εξαγορά, χωρίς να αναλάβει νέο ενοποιητικό ρίσκο. Το μοντέλο αυτό -όπως επισημαίνει η UBS- μεγιστοποιεί τις συνέργειες και ενισχύει τη διασύνδεση τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων.

Μετά τη συναλλαγή, η Eurobank διαπραγματεύεται σε P/E 8,7 φορές την επόμενη χρονιά και P/BV 1,5 φορά για φέτος, με βιώσιμο δείκτη ROTE στο 17,5%, επίπεδα που τη διατηρούν στην κορυφή των επιλογών της UBS στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Η επενδυτική τράπεζα εκτιμά ότι το προφίλ της Eurobank εξισορροπεί ανάπτυξη και διανομή, αξιοποιώντας το πλεονάζον κεφάλαιο με πειθαρχημένο και προνοητικό τρόπο.

Συνολικά, η UBS βλέπει την εξαγορά της Eurolife ως «επιθετική αλλά μετρημένη» κίνηση, που ενισχύει τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία, την αποδοτικότητα και τη διαφοροποίηση της Eurobank, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως ηγέτιδας ελληνικής τράπεζας με περιφερειακό αποτύπωμα και ισχυρό growth story.