#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου η ONYX

H εκδήλωση για τη μετάταξη της εταιρείας από την Εναλλακτική στην Κύρια Αγορά. Τι είπε ο CEO της εταιρείας Λεωνίδας Ζησιάδης και ο CEO της ΕΧΑΕ Γιάννος Κοντόπουλος.

Στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου η ONYX

Δημοσιεύθηκε: 13 Οκτωβρίου 2025 - 15:48

Στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα διαπραγματεύεται πλέον η μετοχή της ONYX, με τον Λεωνίδα Ζησιάδη, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, να χτυπάει το καμπανάκι της πρώτης συνεδρίασης.

«Η σημερινή μέρα αποτελεί ορόσημο για την εταιρεία καθώς εγκαινιάζουμε την είσοδό μας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ένα βήμα στρατηγικής σημασίας που ενισχύει τη θέση μας στην ελληνική και διεθνή επιχειρηματική σκηνή», τόνισε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Γιάννος Κοντόπουλος, CEO της ΕΧΑΕ, είπε: «Η OΝΥΧ εισήχθη στην εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου το 2023, ως MED Ενδυμάτων, δραστηριοποιούμενη στον κλάδο του ρουχισμού με αποτίμηση 10,1 εκατ. ευρώ. Τον Οκτώβριο του 2024, έχοντας ως στόχο τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στον τουρισμό, τα real estate έργα και τη βιολογική παραγωγή, η εταιρεία προχώρησε σε συγχώνευση και δημιούργησε την ONYX Τουριστική. Σήμερα η εταιρεία ξεκινά το ταξίδι της στη ρυθμιζόμενη αγορά με αποτίμηση 155 εκατ. ευρώ, 15 φορές υψηλότερη σε σχέση με την εισαγωγή της στην εναλλακτική αγορά».

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ONYX: Διαγράφηκαν οι μετοχές από την ΕΝ.Α, εισαγωγή στην Κύρια Αγορά στις 13/10

ONYX: Το χρονοδιάγραμμα της εισαγωγής των μετοχών στην Κύρια Αγορά του ΧΑ

Χρηματιστήριο: Το «σινιάλο» της αναβάθμισης και η επόμενη μέρα

ONYX: Πράσινο φως στην εισαγωγή των μετοχών στην Κύρια Αγορά του ΧΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο