Στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου η ONYX

Στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα διαπραγματεύεται πλέον η μετοχή της ONYX, με τον Λεωνίδα Ζησιάδη, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, να χτυπάει το καμπανάκι της πρώτης συνεδρίασης.

«Η σημερινή μέρα αποτελεί ορόσημο για την εταιρεία καθώς εγκαινιάζουμε την είσοδό μας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ένα βήμα στρατηγικής σημασίας που ενισχύει τη θέση μας στην ελληνική και διεθνή επιχειρηματική σκηνή», τόνισε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Γιάννος Κοντόπουλος, CEO της ΕΧΑΕ, είπε: «Η OΝΥΧ εισήχθη στην εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου το 2023, ως MED Ενδυμάτων, δραστηριοποιούμενη στον κλάδο του ρουχισμού με αποτίμηση 10,1 εκατ. ευρώ. Τον Οκτώβριο του 2024, έχοντας ως στόχο τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στον τουρισμό, τα real estate έργα και τη βιολογική παραγωγή, η εταιρεία προχώρησε σε συγχώνευση και δημιούργησε την ONYX Τουριστική. Σήμερα η εταιρεία ξεκινά το ταξίδι της στη ρυθμιζόμενη αγορά με αποτίμηση 155 εκατ. ευρώ, 15 φορές υψηλότερη σε σχέση με την εισαγωγή της στην εναλλακτική αγορά».