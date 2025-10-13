Πρωτιά της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ στην κατάταξη των ΑΧΕ τον Σεπτέμβριο

Την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών ως προς τις συναλλαγές στο ΧΑ τον Σεπτέμβριο κατέλαβε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ, με ποσοστό 22,72%.

Την τριάδα συμπληρώνουν η Eurobank Equities (17,05%) και η Euroxx Χρηματιστηριακή (14,60%).

Ακολουθούν οι Alpha Finance (10,45%), Εθνική Χρηματιστηριακή (7,37%), UBS Europe (5,51%), και Optima Bank (5,05%).

Επιπλέον, τη δεκάδα συμπληρώνουν οι BofA Securities (54,61%), Citigroup Global (43,34%), και Παντελάκης Χρηματιστηριακή (2,01%).

Αντίστοιχα, στο 9μηνο του 2025, πρώτη είναι η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ με ποσοστό 23,78%, δεύτερη ακολουθεί η Eurobank Equities με ποσοστό 17,04% και τρίτη η Euroxx Χρηματιστηριακή με 11,99%.

Τέλος ακολουθούν οι Εθνική Χρηματιστηριακή (8,31%), Alpha Finance (8,26%), UBS Europe (6,49%), Optima Bank (5,56%), BofA Securities (4,13%), Citigroup Global Markets Europe (3.27%) και Παντελάκης Χρηματιστηριακή (2,88%).

*Αναλυτικοί πίνακες με την κατάταξη των ΑΧΕ τον Σεπτέμβριο και στο 9μηνο του 2025, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".