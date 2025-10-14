Πώς διάβασαν Citi και JP Morgan το deal ΟΠΑΠ-Allwyn

Η συγχώνευση του ΟΠΑΠ με τη μητρική του Allwyn, αξίας €16 δισ., προσελκύει αντικρουόμενες εκτιμήσεις από τους διεθνείς οίκους. Η JP Morgan βλέπει το deal ως «καλοζυγισμένο» και άμεσα ενισχυτικό για τα κέρδη, ενώ η Citi υιοθετεί πιο επιφυλακτική στάση, εστιάζοντας στις προκλήσεις που φέρνει η μετάβαση του OΠΑΠ από “yield play” σε “growth story”.

Η JP Morgan διατηρεί σύσταση "overweight" και τιμή-στόχο €23 ανά μετοχή, εκτιμώντας ότι η συμφωνία θα είναι διψήφια προσαυξητική για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή και τις ελεύθερες ταμειακές ροές του OΠΑΠ ήδη από το πρώτο έτος μετά την ολοκλήρωση (αναμένεται εντός του β' τριμήνου 2026).

Ο διεθνής οίκος βλέπει στη συγχώνευση σημαντικά πλεονεκτήματα σε κλίμακα, διαφοροποίηση και ανάπτυξη, με το νέο σχήμα να διαθέτει προσαρμοσμένο EBITDA περίπου €1,9 δισ. και προβλεπόμενο EV/EBITDA 10 φορές, έναντι 8,5 φορές του OΠΑΠ σήμερα. Η Allwyn αναμένεται να έχει μόχλευση 2,7 φορές τον δείκτη Net Debt/EBITDA, με στόχο τη σταδιακή μείωση στις 2,5 φορές μεσοπρόθεσμα.

Η JP Morgan θεωρεί ότι το deal προσδίδει στον OΠΑΠ παγκόσμια διάσταση, πρόσβαση σε προηγμένες πλατφόρμες και τεχνολογίες και δημιουργεί προϋποθέσεις για re-rating της μετοχής σε επίπεδα ευρωπαϊκών gaming operators. Ωστόσο, σημειώνει ότι η αυξημένη μόχλευση και η πιο σύνθετη δομή θα απαιτήσουν πειθαρχία στη διαχείριση κεφαλαίων και συνέπεια στη στρατηγική εκτέλεση.

Η Citi διατηρεί ουδέτερη σύσταση (neutral) και τιμή-στόχο €20, εκτιμώντας ότι η συμφωνία μεταμορφώνει το επενδυτικό αφήγημα του OΠΑΠ αλλά αυξάνει την πολυπλοκότητα και μειώνει τη μερισματική απόδοση. Η Citi αποτιμά τη νέα Allwyn στα €16 δισ. equity value (EV περίπου €21 δισ.), με EBITDA €1,9 δισ. και EV/EBITDA 11 φορές για το 2026, παρόμοιο με αυτό του OΠΑΠ, εάν ληφθεί υπόψη η προσωρινή ωφέλεια από τη μείωση της εισφοράς GGR μέχρι το 2030. Η τράπεζα θεωρεί ότι το deal «αλλάζει δραματικά το προφίλ του OΠΑΠ», μεταφέροντάς τον από μια σταθερή, μερισματική εγχώρια εταιρεία σε έναν παγκόσμιο όμιλο υψηλότερης ανάπτυξης και μόχλευσης.

Η Citi προβλέπει μέρισμα €0,8 ανά μετοχή μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και τουλάχιστον €1 από το 2026, αλλά σημειώνει πως η απόδοση υποχωρεί κοντά στο 5% από περίπου 11% την περίοδο 2021-2024. Παρά τις θετικές προοπτικές ανάπτυξης (EBITDA CAGR mid-teens 2024-26), η Citi επισημαίνει ότι το νέο προφίλ του OΠΑΠ απευθύνεται σε επενδυτές growth και όχι πλέον σε yield funds, ενώ οι κίνδυνοι εκτέλεσης και η αυξημένη χρηματοοικονομική πολυπλοκότητα περιορίζουν το περιθώριο άμεσης αναβάθμισης.

Η JP Morgan βλέπει μια θετική αναπτυξιακή συγχώνευση με σημαντικές προοπτικές κερδοφορίας και re-rating της μετοχής, ενώ η Citi κρατά ισορροπημένη στάση, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική αξία αλλά υπογραμμίζοντας ότι η μετατροπή του OΠΑΠ σε παγκόσμιο growth player συνεπάγεται λιγότερη σταθερότητα, υψηλότερο ρίσκο και χαμηλότερες αποδόσεις μερίσματος.