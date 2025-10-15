Αλλαξε ο νόμος για τις δημόσιες προσφορές στο Χρηματιστήριο

Σε σημαντική θεσμική παρέμβαση στη νομοθεσία περί δημοσίων προσφορών, προχώρησε η κυβέρνηση, κίνηση που ερμηνεύεται από την αγορά, λόγω της χρονικής... σύμπτωσης, και ως διευκόλυνση του έργου της Euronext σχετικά με τη δημόσια πρότασή της προς τους μετόχους της ΕΧΑΕ.

Ειδικότερα, στο νόμο 5237 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 13 Οκτωβρίου και αφορούσε τη «σύσταση ακαδημιών επαγγελματικής κατάρτισης», πέρασε και το άρθρο 44 («ρυθμίσεις ζητημάτων της Τραπέζης της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς») το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται στην τροποποίηση των όρων του squeeze out (αποχώρηση) εισηγμένων εταιρειών από το Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Η πρώτη αλλαγή αφορά απλώς μία λέξη. Συγκεκριμένα, ενώ ο προηγούμενος νόμος μιλούσε για δυνατότητα που είχε ο προτείνων -το αργότερο πέντε ημέρες πριν τη λήξη της δημόσιας πρότασης- «να βελτιώσει το προσφερόμενο τίμημα, καθώς και να μειώσει τον ελάχιστο αριθμό κινητών αξιών, ο οποίος σε περίπτωση δημόσιας πρότασης πρέπει να γίνει αποδεκτός προκειμένου να ισχύει η δημόσια πρόταση», το άρθρο 44 αντικαθιστά τη λέξη «βελτιώσει» με τη λέξη «αναθεωρήσει».

Αυτό σημαίνει ότι η Euronext πέντε μέρες πριν λήξει η δημόσια πρότασή της στην ΕΧΑΕ θα μπορεί να μεταβάλλει κατά το δοκούν τόσο τους προτεινόμενους όρους ανταλλαγής (μέχρι σήμερα είκοσι προς ένα) όσο και το απαιτούμενο ελάχιστο ποσοστό αποδοχής (μέχρι σήμερα 67%).

Η σημαντικότερη, όμως, αλλαγή αφορά τη δυνατότητα διαγραφής μιας εισηγμένης από το ΧΑ. Μέχρι σήμερα, απαιτείται το σχετικό αίτημα της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ψηφιστεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων, «με ποσοστό πλειοψηφίας 95% επί των δικαιωμάτων ψήφου». Τώρα, στο νόμο αυτό, έρχεται να προστεθεί μια σημαντική εξαίρεση, καθώς όλα τα προηγούμενα δεν ισχύουν, σε περίπτωση που ο προτείνων προσφέρει τίτλους που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συμπληρώνει ωστόσο ο νέος νόμος πως «η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί με απόφασή της να θέτει ειδικούς όρους στην εκδότρια, ή και σε μετόχους της, για λόγους προστασίας των μετόχων της εκδότριας».

Με άλλα λόγια, η ΕΧΑΕ δεν θα χρειάζεται γενική συνέλευση με πλειοψηφία 95% (κάτι τέτοιο θα απαιτούσε τη σύμφωνη γνώμη funds που κατέχουν σήμερα σημαντικά ποσοστά στην εισηγμένη) προκειμένου να διαγραφεί από το ΧΑ, αλλά ΓΣ με απλή πλειοψηφία, καθώς η Euronext θα προσφέρει μετοχές που διαπραγματεύονται στο γαλλικό χρηματιστήριο.

Αυτό που επίσης θα πρέπει να σημειωθεί, είναι ότι ο συγκεκριμένος νόμος, αν και δημοσιεύτηκε στις 13 Οκτωβρίου, έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, προκειμένου, όπως σημειώνουν και παράγοντες της αγοράς, να «πιάνει» και τη δημόσια πρόταση της Euronext, η οποία ξεκίνησε την 6η Οκτωβρίου.

Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι η συγκεκριμένη διάταξη πέρασε από την κυβέρνηση ερήμην της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς εάν ήταν απόφαση της τελευταίας, τότε θα έπρεπε το θέμα να είχε συζητηθεί στη Συμβουλευτική Επιτροπή, στην οποία μετέχουν και φορείς της εγχώριας επενδυτικής αγοράς.

Κάτι που δεν συνέβη, σύμφωνα με πολύ έγκυρες πηγές.